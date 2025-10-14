Cascavel e Paraná - A fase de classificação da Taça FPF terminou em campo, mas ainda terá um capítulo no Tribunal de Justiça Desportiva. O FC Cascavel será julgado nesta terça-feira (14), na Segunda Comissão Disciplinar, por uso de jogador irregular e, caso condenado, poderá perder até 9 pontos e ficar fora da segunda fase da competição.



Processo

A suposta irregularidade foi comunicada pelo Departamento de Competições da própria Federação Paranaense de Futebol. De acordo com o ofício enviado ao TJD, o jogador Felipe Lemes Léo participou de três jogos sem ter condições legais de atuar por conta do período de vínculo com o clube, infringindo o artigo 214 do CBJD.



Caso seja confirmada a punição ao Cascavel, o Nacional será beneficiado com a vaga. A equipe de Campo Mourão terminou na quinta colocação do grupo.

