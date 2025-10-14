Cascavel e Paraná - A fase de classificação da Taça FPF terminou em campo, mas ainda terá um capítulo no Tribunal de Justiça Desportiva. O FC Cascavel será julgado nesta terça-feira (14), na Segunda Comissão Disciplinar, por uso de jogador irregular e, caso condenado, poderá perder até 9 pontos e ficar fora da segunda fase da competição.
Processo
A suposta irregularidade foi comunicada pelo Departamento de Competições da própria Federação Paranaense de Futebol. De acordo com o ofício enviado ao TJD, o jogador Felipe Lemes Léo participou de três jogos sem ter condições legais de atuar por conta do período de vínculo com o clube, infringindo o artigo 214 do CBJD.
Caso seja confirmada a punição ao Cascavel, o Nacional será beneficiado com a vaga. A equipe de Campo Mourão terminou na quinta colocação do grupo.
Play-off
Por enquanto, são duas as possibilidades de duelos na competição. Com a classificação do Cascavel, os confrontos seriam Cianorte x Foz do Iguaçu, Rio Branco x Athletico, Azuriz x Batel e Cascavel x Coritiba.
Caso o Cascavel seja eliminado, o Rio Branco passa a enfrentar o Batel, o Coritiba pega o Athletico e o Nacional encara o Azuriz.