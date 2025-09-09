STOCKLIGHT: Mathias de Valle vence e cumpre meta em Cascavel

O goiano Mathias de Valle celebrou a sua primeira vitória na temporada da Stock Light pela equipe ArtCon Racing. Com boas disputas por posições após largar da quinta posição, ele venceu a corrida 3 e garantiu um lugar entre os seis primeiros colocados na classificação.

“Foi uma etapa bem dura por conta das condições do clima e dos acidentes na corrida 1. Nosso time trabalhou bem e conseguimos essa primeira vitória no ano. Agora, é seguir o objetivo de ter o máximo de vitórias nas etapas restantes para fechar bem o ano. Espero que essa vitória seja o começo de uma nova fase e de muitos pontos”, celebrou o piloto.

Com os resultados em Cascavel, Mathias de Valle ampliou as chances matemáticas de estar na disputa pelo título restando duas etapas para o fim da temporada.

“O início da temporada foi bem difícil, com as mudanças mecânicas e tudo mais. A chance existe, mas ainda não vou me preocupar com isso. Quero vencer corridas a partir de agora e, se acontecer, vamos pra última etapa em busca do título”, completou.