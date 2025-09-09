STOCKLIGHT: Mathias de Valle vence e cumpre meta em Cascavel

O goiano Mathias de Valle celebrou a sua primeira vitória na temporada da Stock Light pela equipe ArtCon Racing. Com boas disputas por posições após largar da quinta posição, ele venceu a corrida 3 e garantiu um lugar entre os seis primeiros colocados na classificação.
“Foi uma etapa bem dura por conta das condições do clima e dos acidentes na corrida 1. Nosso time trabalhou bem e conseguimos essa primeira vitória no ano. Agora, é seguir o objetivo de ter o máximo de vitórias nas etapas restantes para fechar bem o ano. Espero que essa vitória seja o começo de uma nova fase e de muitos pontos”, celebrou o piloto.
Com os resultados em Cascavel, Mathias de Valle ampliou as chances matemáticas de estar na disputa pelo título restando duas etapas para o fim da temporada.
“O início da temporada foi bem difícil, com as mudanças mecânicas e tudo mais. A chance existe, mas ainda não vou me preocupar com isso. Quero vencer corridas a partir de agora e, se acontecer, vamos pra última etapa em busca do título”, completou.
Lucca Zucchini, que vive sua primeira temporada nos carros de turismo teve uma etapa de aprendizado. Após se envolver em um acidente na corrida de sábado, ele conseguiu concluir as duas corridas de domingo e somar pontos para a classificação entre os rookies.
A penúltima etapa da Stock Light será disputada no dia 28 de setembro, no Autódromo Velocitta, em Mogi-Guaçu, com a realização de mais três corridas.
Classificação Stock Light após 4ª etapa
1º Enzo Bedani, 247 pontos
2º Felipe Barrichello Bartz, 240
3º Leo Reis, 212
4º Alfredinho Ibiapina, 174
5º Guto Rotta, 156
6º Mathias de Valle, 152
7º Bruna Tomaselli, 142
8º Ernani Kuhn, 139
9º Juninho Berlanda, 131
10º Enzo Gianfratti, 131
11º Erik Schotten, 104
12º Pedro Garcia, 101
13º Rafael Martins, 97
14º Luis Trombini, 86
15º João Bortoluzzi, 73
16º Lucca Zucchini, 72
17º Akyu Myasava, 65
18º Kaká Magno, 65
19º Gabriel Koenigkan, 63
20º Will Cesar, 62
21º Witold Ramasauskas, 43
22º Vinícius Papareli, 29
23º Enzo Falquete, 9
*pontuação extraoficial