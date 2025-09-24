STOCK LIGHT:João Bortoluzzi espera contar com mais sorte

Chapecó – Das seis últimas corridas disputadas na Stock Light, o catarinense João Bortoluzzi sofreu com toques e incidentes causados pelos adversários que acabaram com qualquer possibilidade de buscar uma posição melhor em, pelo menos, quatro delas. No próximo fim de semana ele disputa a quinta etapa da temporada, novamente no Autódromo Velocitta, em Mogi-Guaçu (SP), com a expectativa de sair ileso e com bons pontos na classificação.
“Parece que tem um alvo no meu carro e todo mundo quer acertar”, brinca o piloto. “O principal objetivo é escapar destes toques e incidentes para conseguir completar as provas e buscar boas colocações”, aponta o catarinense que tem os patrocínios do Grupo VAAPTY através da VAAPTY Franchising, além da voestalpine, Install, Bet Jogo de Ouro e Sul Corte.
Para que o objetivo seja atingido, será importante João Bortoluzzi se adaptar rápido aos novos ajustes que a equipe MForce preparou no carro e fazer um bom classificatório para largar o mais a frente possível.
“Quanto mais para frente conseguir largar, melhor. Isso faz a diferença para ter uma corrida mais segura e não precisar ficar na defensiva quanto ao pelotão do fundo. Teremos novos ajustes no carro e espero aproveitar os treinos de sexta-feira para me adaptar rapidamente. Empenho não vai faltar para voltar pra casa com bons resultados”, avaliou Bortoluzzi, que ocupa a 9ª posição no campeonato entre os pilotos estreantes.
As atividades da Stock Light para a penúltima etapa do ano começam na sexta-feira, quando serão realizados três treinos livres. No sábado, a partir das 8h, os pilotos voltam à pista para a sessão classificatória e a definição da ordem de largada das corridas 1 e 2. A primeira prova da etapa será disputada ainda no período da manhã, a partir de 11h20. No domingo, os pilotos voltam para o complemento da etapa com duas provas em seguida, a partir de 8h25. As corridas são transmitidas ao vivo no youtube/StockCarChannel e nos canais por assinatura BandSports e Sportv.