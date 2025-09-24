STOCK LIGHT:João Bortoluzzi espera contar com mais sorte

Chapecó – Das seis últimas corridas disputadas na Stock Light, o catarinense João Bortoluzzi sofreu com toques e incidentes causados pelos adversários que acabaram com qualquer possibilidade de buscar uma posição melhor em, pelo menos, quatro delas. No próximo fim de semana ele disputa a quinta etapa da temporada, novamente no Autódromo Velocitta, em Mogi-Guaçu (SP), com a expectativa de sair ileso e com bons pontos na classificação.

“Parece que tem um alvo no meu carro e todo mundo quer acertar”, brinca o piloto. “O principal objetivo é escapar destes toques e incidentes para conseguir completar as provas e buscar boas colocações”, aponta o catarinense que tem os patrocínios do Grupo VAAPTY através da VAAPTY Franchising, além da voestalpine, Install, Bet Jogo de Ouro e Sul Corte.

Para que o objetivo seja atingido, será importante João Bortoluzzi se adaptar rápido aos novos ajustes que a equipe MForce preparou no carro e fazer um bom classificatório para largar o mais a frente possível.