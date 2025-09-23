STOCK LIGHT: Rafa Martins estreia pela ArtCon Racing no Velocitta

Curitiba – A equipe campeã da Stock Light terá uma novidade na sua formação para a etapa que será disputada no Autódromo Velocitta, no próximo sábado (27) e domingo (28). O paulista Rafa Martins fará sua estreia pela ArtCon Racing em busca da sua primeira vitória no ano. A chegada do piloto acontece após uma conversa com o CEO do time, Carlos SG, que mantém a característica de valorizar jovens pilotos que pretendem fazer a escalada na carreira.
“Toda nossa equipe está bem animada com a chegada do Rafa. Ele é um piloto rápido e já adaptado ao Stock Light, sendo bastante competitivo e garantindo pódios. Com certeza ele chega para somar no time Artcon Racing e vamos juntos buscar bons resultados nesta reta final de campeonato”, apontou Carlos SG.
“Estou muito animado e com uma expectativa muito alto em relação de pódio e vitória. Afinal, é a equipe campeã, tem uma excelente estrutura, e eu estou chegando para somar no trabalho que já é realizado com o Mathias de Valle. Vamos com tudo para essa etapa”, salientou o piloto que já soma 97 pontos no campeonato, mesmo não tendo participado das últimas cinco corridas.
Com a chegada do novo companheiro, Mathias de Valle acredita em uma intensa troca de informações e evolução rápida dentro das etapas.
“O Rafa é um piloto muito experiente e com conhecimento do carro. Vai somar muito para o nosso time”, afirmou o goiano que vem de vitória na etapa anterior. “Voltamos para o Velocitta, onde tivemos um carro muito rápido na etapa disputada em julho e com boas chances de conquistar mais pódios. Sigo com a meta de vencer mais corridas para fechar bem o ano”, apontou.
A programação no Velocitta começa na sexta-feira, com três treinos de 30 minutos, às 9h10, 12h30 e 14h50. No sábado, às 8 horas, acontece o Classificatório que define a ordem de largada para a corrida 1, marcada para 11h20. No domingo, a categoria abre a programação do evento a partir das 8h40 para as corridas 2 e 3. Todas as corridas terão transmissão pelo youtube/StockCarChannel, e pelas TVs por assinatura Bandsports e Sportv.
Classificação da Stock Light
1. Enzo Bedani: 247 pontos
2. Felipe Barrichello Bartz: 240
3. Leo Reis: 212
4. Alfredinho Ibiapina: 174
5. Guto Rotta: 156
6. Mathias de Valle: 152
7. Bruna Tomaselli: 142
8. Ernani Kuhn: 139
9. Juninho Berlanda: 131
10. Enzo Gianfratti: 131
11. Erik Schotten: 104
12. Pedro Garcia: 101
13. Rafael Martins: 97
14. Luis Trombini: 86
15. João Bortoluzzi: 73
16. Lucca Zucchini: 72
17. Akyu Myasava: 65
18. Kaká Magno: 65
19. Gabriel Koenigkan: 63
20. Will Cesar: 62
21. Witold Ramasauskas: 43
22. Vinícius Papareli: 29
23. Enzo Falquete: 9
Sexta-feira, 26 de setembro
09h10 – Stock Light – Treino Livre 1 (Rookies)
12h30 – Stock Light – Treino Livre 2
14h50 – Stock Light – Treino Livre 3
Sábado, 27 de setembro
08h00 – Stock Light – Classificação
11h20 – Stock Light – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)
Domingo, 28 de setembro
08h40 – Stock Light – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)
09h20 – Stock Light – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)