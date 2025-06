STOCK LIGHT: No Velopark, SG28 Racing quer mais uma vitória

P.Alegre – Depois de estrear com excelentes resultados em São Paulo, a equipe SG28 Racing parte para a segunda etapa da Stock Light com altas expectativas em relação ao pódio nas três corridas que serão disputadas no próximo fim de semana no Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita (RS). Pipe Barrichello Bartz, Bruna Tomaselli e Juninho Berlana encaram a pista mais curta da temporada de formas distintas, mas com o mesmo objetivo: vencer.

Bruna Tomaselli foi uma das mais regulares no primeiro fim de semana, conquistando dois quintos lugares e mostrando que a competitividade estará presente ao longo do ano. Moradora de Caibi, no oeste catarinense, ela tem a pista como a mais próxima de casa, e aposta na experiência para somar bons pontos no campeonato.

“Já andei muito lá, desde a Fórmula Junior. Apesar de ser uma pista curta, eu gosto muito, especialmente por ser perto de casa e sempre vai bastante torcida. Então me sinto em casa. Nosso time tem um bom histórico lá e eu estou bem animada com toda a preparação que estou fazendo, especialmente no simulador”, conta Tomaselli, atual sexta colocada no campeonato.

Juninho Berlanda leva um desafio pessoal para a etapa. Acostumado com os carros de tração dianteira, o piloto ainda está em fase d eadaptação com os carros da Stock Light.