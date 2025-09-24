Stock Light: Mathias de Valle busca pontos no Velocitta

Primeira passagem pelo circuito paulista foi marcada por quebra e escaladas

Goiânia – Depois de conquistar a primeira vitória na temporada, o goiano Mathias de Valle quer seguir a meta de somar o maior número de pontos e pódios até o fim do ano. No próximo fim de semana ele retorna ao Autódromo Velocitta, em Mogi-Guaçu (SP), para a disputa da quinta e penúltima etapa do ano para apagar as lembranças não tão boas da etapa disputada na mesma pista, durante o mês de julho.

“A ideia é fazer bem melhor do que foi na última passagem pelo Velocitta. Tive uma quebra no classificatório, o que me obrigou a fazer escaladas em todas as provas, além de uma queima de largada na corrida 3 que inviabilizou qualquer tentativa de recuperação. Mesmo assim, tínhamos um carro competitivo, e é nisso que aposto para buscar mais um pódio”, aponta Mathias de Valle, que corre pela ArtCon Racing e tem em seu carro as marcas da ArtCon, Vobe, Baguá Records, Cinex Arch Mato Grosso e SG Alumínios.

Atual sexto colocado na classificação do campeonato, Mathias de Valle aposta em uma boa etapa para tentar uma posição entre os quatro primeiros.