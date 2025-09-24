Stock Light: Mathias de Valle busca pontos no Velocitta

Primeira passagem pelo circuito paulista foi marcada por quebra e escaladas
Goiânia – Depois de conquistar a primeira vitória na temporada, o goiano Mathias de Valle quer seguir a meta de somar o maior número de pontos e pódios até o fim do ano. No próximo fim de semana ele retorna ao Autódromo Velocitta, em Mogi-Guaçu (SP), para a disputa da quinta e penúltima etapa do ano para apagar as lembranças não tão boas da etapa disputada na mesma pista, durante o mês de julho.
“A ideia é fazer bem melhor do que foi na última passagem pelo Velocitta. Tive uma quebra no classificatório, o que me obrigou a fazer escaladas em todas as provas, além de uma queima de largada na corrida 3 que inviabilizou qualquer tentativa de recuperação. Mesmo assim, tínhamos um carro competitivo, e é nisso que aposto para buscar mais um pódio”, aponta Mathias de Valle, que corre pela ArtCon Racing e tem em seu carro as marcas da ArtCon, Vobe, Baguá Records, Cinex Arch Mato Grosso e SG Alumínios.
Atual sexto colocado na classificação do campeonato, Mathias de Valle aposta em uma boa etapa para tentar uma posição entre os quatro primeiros.
“Temos duas etapas e quase 170 pontos em disputa. Eu sigo com a meta de buscar mais vitórias para fechar bem o ano. Depois, é ver em qual posição vamos terminar o campeonato”, concluiu.
Com transmissões pelo Bandsports, Sportv e canal do youtube Stock Car Channel, a Stock Light realizará três corridas no Velocitta, sendo a primeira no sábado, às 11h20, e as demais no domingo, a partir das 8h40.
Classificação Stock Light após 4ª etapa
1º Enzo Bedani, 247 pontos
2º Felipe Barrichello Bartz, 240
3º Leo Reis, 212
4º Alfredinho Ibiapina, 174
5º Guto Rotta, 156
6º Mathias de Valle, 152
7º Bruna Tomaselli, 142
8º Ernani Kuhn, 139
9º Juninho Berlanda, 131
10º Enzo Gianfratti, 131
11º Erik Schotten, 104
12º Pedro Garcia, 101
13º Rafael Martins, 97
14º Luis Trombini, 86
15º João Bortoluzzi, 73
16º Lucca Zucchini, 72
17º Akyu Myasava, 65
18º Kaká Magno, 65
19º Gabriel Koenigkan, 63
20º Will Cesar, 62
21º Witold Ramasauskas, 43
22º Vinícius Papareli, 29
23º Enzo Falquete, 9
*pontuação extraoficial