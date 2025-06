STOCK LIGHT - João Bortoluzzi tem evolução técnica como trunfo no Velopark

Chapecó – Muitos dos pilotos que participam de provas no Autódromo Velopark apontam que a pista, apesar de curta, tem muitas exigências técnicas e mentais para os pilotos. O catarinense João Bortoluzzi, da equipe MForce, tem uma análise semelhante para a segunda etapa da Stock Light, prevista para o próximo fim de semana na pista gaúcha de 2.278 metros. Líder do campeonato na categoria Rookie e Top 5 no geral, ele aponta as evoluções técnicas no carro como fundamentais para seguir andando entre os primeiros da categoria.



“Sempre tenho uma boa expectativa lá, independente da categoria que estou andando. É um traçado que parece simples, mas que exige muita técnica nas poucas curvas, com freadas fortes e boa retomada, especialmente na entrada da reta principal. Nosso time desenvolveu um novo patch de atualizações no carro e isso devo se transformação em evolução”, aponta um dos mais jovens pilotos do grid, que conta com o patrocínio do Grupo VAAPTY através da VAAPTY Franchising e VA Bank, além da voestalpine, Install e Sul Corte.



Logo em sua temporada e estreia, Bortoluzzi mostra consciência dos degraus de evolução que terá que subir ao longo do ano.

“Sempre digo que é um processo. Estou realizsndo um sonho, graças à Deus, minha família e meus patrocinadores, e tenho que buscar a evolução a cada etapa. É, apenas, a segunda do ano, e não podemos nos iludir com os resultados da primeira etapa. É preciso seguir evoluindo”, aponta.



Boa parte da evolução deve acontecer nos dois treinos-extras que a categoria vai realizar na quinta-feira, fazendo testes com os novos motores e sistemas eletrônicos adotados na temporada. Os treinos oficiais acontecem na sexta-feira, às 08h, 10h e 12h30, e o classificatório a partir das 16 horas. A partir de sábado, as atividades terão transmissão ao vivo no youtube da categoria e no BandSports. A corrida 1 acontece às 12h40, enquanto as corridas 2 e 3 serão disputadas domingo, a partir das 13h50.



Equipe

O crescimento da categoria fez surgirem diversas novas equipes que estão ampliando a disponibilidade de mão de obra e investindo na contratação de profissionais que já têm experiência no automobilismo. João Bortoluzzi escolheu o projeto da MForce para a estreia na Stock Light. O time tem tradição na formação de pilotos no kart e, agora, parte para as categorias de turismo. O time é comandado pelo experiente Ricardo Favaro, que gerencia a carreira de pilotos através da Agência Motorbiz, e tem cooperação técnica com o engenheiro Guilherme Ferro, que já atua na Stock Car e Endurance Brasil.

“A MForce é um programa de desenvolvimento de pilotos. Está no Kart, na Turismo Nacional, e na Stock Light. O João Bortoluzzi já tem um pouco mais de experiência nas pistas e chega para puxar nosso time na Stock Light. Estamos ansiosos em fazer uma ótima temporada”, afirma Favaro.



Classificação Campeonato Rookie

1º – João Bortoluzzi, 65 pontos

2º – Leo Reis, 64 pontos