STOCK LIGHT: Brasília marca novo desafio para João Bortoluzzi

Brasil e Brasília - Chapecó – Chegou a hora da decisão da Stock Light!!! A etapa final acontece entre os dias 28 e 30 de novembro no Autódromo de Brasília, marcando a reinauguração do espaço que foi fechado em 2013 e somente agora teve parte da obra de revitalização concluída. São quase 13 anos sem corridas por lá, o que faz com que a pista seja nova para quase todos os pilotos do grid. O catarinense João Bortoluzzi é um dos novatos que aposta em uma rápida adaptação para tentar repetir a vitória obtida na etapa anterior entre os Rookies.

“É um novo desafio, mas acredito que todos também estão utilizando os simuladores para entender melhor o traçado, que é bastante longo. A pista tem algumas mudanças em relação ao que era, mas já dá para ter uma noção do que vamos encarar a partir dos primeiros treinos”, comentou o piloto que tem os patrocínios do Grupo VAAPTY através da VAAPTY Franchising, além da voestalpine, Install, Autoprotect e Sul Corte.

A vitória na categoria rookie na prova disputada no mês de setembro ainda traz motivação para que Bortoluzzi busque um bom resultado na última etapa.

“São quase dois meses sem corridas, mas com muito trabalho da equipe para deixar o carro competitivo para estas provas. São as últimas três corridas do ano e quero fechar com chave de ouro”, completa Bortoluzzi que ocupa a quinta colocação no campeonato entre os pilotos estreantes e o 14º lugar no geral do campeonato que conta com 25 pilotos.