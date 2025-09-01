STOCK LIGHT: Bortoluzzi quer recuperação em Cascavel

O piloto catarinense João Bortoluzzi tem boas perspectivas para a próxima etapa da Stock Light, que será disputada no próximo fim de semana no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR), marcando a abertura da segunda metade da temporada. Depois de quase dois meses sem acelerar, o piloto chega ao Oeste paranaense com mais vontade de buscar um pódio e entrar na disputa do título entre os rookies.

“São quase 50 dias desde a última corrida e estou com saudades de acelerar. Cascavel é uma pista muito legal e que tenho andado bem nas últimas passagens por lá. Isso me anima para buscar bons resultados e voltar para a briga do campeonato”, comentou Bortoluzzi, que tem os patrocínios do Grupo VAAPTY através da VAAPTY Franchising, além da voestalpine, Install e Sul Corte.

Para chegar entre os primeiros colocados, Bortoluzzi precisará contar com um pouco de sorte para fugir dos incidentes que lhe tiraram das corridas na etapa anterior.