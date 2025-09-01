STOCK LIGHT: Bortoluzzi quer recuperação em Cascavel

O piloto catarinense João Bortoluzzi tem boas perspectivas para a próxima etapa da Stock Light, que será disputada no próximo fim de semana no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR), marcando a abertura da segunda metade da temporada. Depois de quase dois meses sem acelerar, o piloto chega ao Oeste paranaense com mais vontade de buscar um pódio e entrar na disputa do título entre os rookies.
“São quase 50 dias desde a última corrida e estou com saudades de acelerar. Cascavel é uma pista muito legal e que tenho andado bem nas últimas passagens por lá. Isso me anima para buscar bons resultados e voltar para a briga do campeonato”, comentou Bortoluzzi, que tem os patrocínios do Grupo VAAPTY através da VAAPTY Franchising, além da voestalpine, Install e Sul Corte.
Para chegar entre os primeiros colocados, Bortoluzzi precisará contar com um pouco de sorte para fugir dos incidentes que lhe tiraram das corridas na etapa anterior.
“Temos vários outros carros dentro da pista. No que depender de mim, quero evitar os incidentes e conseguir completar as provas para somar o máximo de pontos possíveis. Vamos abrir a segunda metade do campeonato e é preciso pontuar”, conta o piloto que terá algumas sessões de treinos para evoluir o carro.
A primeira atividade na pista será na sexta-feira (5), às 8h40, com um shakedown de 10 minutos. Às 10h05 acontece o primeiro treino oficial, com 25 minutos de duração. Os demais treinos acontecem às 12h35 e 14h50. O sábado já começa com o classificatório, às 8 horas. Depois, acontece a corrida 1, às 11h50. O domingo é destinado às duas corridas finais a partir das 10h20.