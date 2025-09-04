Stock Light abre fase decisiva em Cascavel

Cascavel - A temporada 2025 da Stock Light abre neste fim de semana a segunda metade do calendário e entra em um período decisivo. No desafiador traçado de 3.058 metros do Autódromo Internacional Zilmar Beux, Cascavel receberá a quarta das seis etapas do campeonato.
O paulista Enzo Bedani é o líder do campeonato, com 197 pontos, tendo uma vantagem de 36 pontos para o também paulista Léo Reis, que soma 161. Akyu Myasava (foto) será o representante de Cascavel. Ele ocupa a 15ª colocação a classificação e espera pontuar nas três provas em casa na expectativa de chegar ao Top 10 da classificação.