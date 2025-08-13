STOCK CAR: Muggiati vive expectativa de estreia em Curvelo

Curitiba – A última vez que a Stock Car acelerou no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), foi em julho de 2017. Ao menos 50% do atual grid não estava presente e nunca andou na pista mineira. Entre os estreantes no traçado de 3.330metros está o paranaense Zezinho Muggiati, que vive sua segunda temporada na principal categoria do país.
“Realmente é tudo muito novo para mim. Nunca fui em Curvelo e será um desafio entender toda a dinâmica da pista. Tenho utilizado muito o simulador e me pareceu uma pista muito técnica. Quero aproveitar o treino de quinta-feira e os treinos-extras na sexta-feira para aprender e evoluir”, apontou o piloto paranaense da equipe Car Racing, que acelera o Toyota Corolla Cross com as marcas do Grupo Potencial, Grupo Vellore – foxlux/Famastil, Paybrokers, Apostou, Philco, Sigraweb, Engepeças, Prefeitura Municipal de Curitiba, Sanepar, Copel, Carraro Cidadania, GCF Transportes, Branding Partners, The Basement e Hozz. O piloto paranaense também recebe incentivos através do Proesporte – Lei Estadual de Incentivo ao Esporte – Paraná – Governo do Estado – Secretaria do Esporte.
Com 106 pontos no campeonato após as quatro primeiras etapas, Muggiati espera superar o momento inicial de dificuldades com o novo modelo do carro e concretizar nas corridas o potencial demonstrado nos treinos.
“Temos um carro muito bom e rápido durante os treinos e, também, as corridas. Porém, sofremos com algumas situações mecânicas ou eletrônicas que inviabilizaram melhores resultados. Acredito que essa maré vai virar e vou brigar mais pra frente do grid”, apontou.
A programação do fim de semana começa na quinta-feira, com a realização de treino-extra, que será repetido na manhã de sexta-feira antes do shakedown. Os treinos oficiais acontecem na tarde de sexta-feira, às 13h15 e 16h05. O sábado começará com o classificatório, às 9h40, seguido da corrida Sprint, às 14h40. A corrida principal acontece no domingo, às 12h10. A programação de sábado e domingo terá transmissão ao vivo pelo youtube/StockCarChannel.
Sobre Zezinho Muggiati
O curitibano de 22 anos disputa sua segunda temporada completa na Stock Car. Os melhores resultados até aqui foram um 3º lugar na corrida Sprint da etapa 8 no Velopark, um 6º lugar na corrida principal da etapa 6, e um 7º lugar na prova Sprint da etapa 1, ambas no Autódromo de Goiânia. Nas etapas de Buenos Aires, El Pinar e Goiânia-3, o piloto paranaense foi o maior conquistador de posições.
A carreira foi iniciada no kart, onde detém títulos Paranense, Sul-Brasileiro e Brasileiro. Em 2021 venceu a seletiva da Toyota Gazzo Racing e ingressou na Stock Series, sendo vice-campeão em 2022 e campeão em 2023.
Nas redes sociais, Zezinho Muggiati acabou de lançar seu canal no youtube/ Team Zezinho Muggiati #38, com detalhes dos bastidores das corridas. No instagram, o perfil do piloto é @zezinho_muggiati