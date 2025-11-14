Cascavel e Paraná - A torcida Víbora Azul terá um fim de semana repleto de emoções e decisões. As equipes do Stein Cascavel Futsal entram em quadra para disputar dois títulos estaduais, um com o time adulto e outro com a categoria sub-20. Os duelos prometem mobilizar os torcedores cascavelenses tanto fora de casa, quanto no “Caldeirão da Neva”.

Série Ouro

No sábado (15), o time principal do Stein encara o primeiro jogo da final da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino, fora de casa, em Marechal Cândido Rondon. A partida marca o início da disputa pelo título da principal competição do futsal feminino do Paraná. A equipe contará com o apoio de sua torcida, que prepara uma caravana para acompanhar as meninas do Stein em busca de mais um troféu.

Sub-20 decide no “Caldeirão”

Foto: Assessoria

Série Prata

Já no domingo (16), será a vez do time sub-20 decidir a Série Prata do Campeonato Paranaense, em casa, diante da torcida. A bola rola às 11h, no Ginásio da Neva, e o time está a apenas um passo de conquistar o título da temporada.