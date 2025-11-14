Cascavel e Paraná - A torcida Víbora Azul terá um fim de semana repleto de emoções e decisões. As equipes do Stein Cascavel Futsal entram em quadra para disputar dois títulos estaduais, um com o time adulto e outro com a categoria sub-20. Os duelos prometem mobilizar os torcedores cascavelenses tanto fora de casa, quanto no “Caldeirão da Neva”.
Série Ouro
No sábado (15), o time principal do Stein encara o primeiro jogo da final da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino, fora de casa, em Marechal Cândido Rondon. A partida marca o início da disputa pelo título da principal competição do futsal feminino do Paraná. A equipe contará com o apoio de sua torcida, que prepara uma caravana para acompanhar as meninas do Stein em busca de mais um troféu.
Sub-20 decide no “Caldeirão”
Série Prata
Já no domingo (16), será a vez do time sub-20 decidir a Série Prata do Campeonato Paranaense, em casa, diante da torcida. A bola rola às 11h, no Ginásio da Neva, e o time está a apenas um passo de conquistar o título da temporada.
Na partida de ida, realizada no último fim de semana, o Stein venceu o Uniguaçu, de São Miguel do Iguaçu, por 5 a 1, fora de casa. Com o resultado, a equipe precisa apenas de um empate para levantar a taça. Uma nova vitória, claro, coroaria a campanha com chave de ouro.
Foco e concentração
O técnico do sub-20, Felipe Bonow, destacou o desempenho coletivo do grupo e a importância de manter a concentração para o jogo decisivo. “Fizemos uma excelente partida em São Miguel, com grande volume ofensivo e controle do jogo. Criamos muitas oportunidades e, o mais importante, conseguimos transformar as chances em gols, algo fundamental em uma final”, avaliou.
Apesar da vantagem no placar agregado, Bonow pede foco total à equipe. “Sabemos que ainda não tem nada decidido. Essa vitória nos dá a vantagem de decidir dentro de casa, mas o duelo segue aberto. A equipe de São Miguel é muito qualificada, e precisamos ajustar detalhes para fazermos outro bom jogo”, ressaltou.
Título inédito
O treinador Felipe reforça que o título da Série Prata teria um significado especial para o clube. “Queremos repetir o bom desempenho e conquistar esse troféu inédito. A semana está sendo de muito trabalho, com os pés no chão, para validar tudo o que construímos até aqui e coroar essa trajetória com o título”, completou.