Stein joga em Colombo por liderança do estadual

Depois de encerrar a primeira fase da Liga Nacional, o Stein Cascavel Futsal Feminino volta suas atenções para a disputa do Campeonato Paranaense, competição na qual também segue invicto e na liderança. O próximo compromisso será nesta quarta-feira (13), contra o Colombo/CEP Futsal, às 20h, no Ginásio Célia Ceccon, em Colombo.

O time cascavelense chega embalado pela boa campanha no estadual: são 16 pontos conquistados em seis partidas, com cinco vitórias e um empate. O desempenho tem garantido ao Stein não apenas a primeira colocação, mas também a confiança para seguir firme na busca pelo título.

Este duelo marca a 9ª rodada do campeonato e representa mais uma oportunidade para a equipe ampliar a vantagem na ponta da tabela. Mesmo atuando fora de casa, o objetivo é manter o ritmo e o padrão de jogo, que têm sido marcas da temporada. “Acredito que será um grande jogo. O Colombo é um adversário que nos deu bastante trabalho na estreia e agora vamos jogar na casa deles. Sabemos que a expectativa lá é muito grande, é um time jovem, com base Sub-20, e deve contar com uma atmosfera de ginásio cheio. Eles têm expectativa pela presença do Stein”, afirma o técnico Márcio Coelho.