Foz do Iguaçu e Paraná - O Stein Cascavel entra em quadra nesta terça-feira para a segunda partida da decisão da Liga Feminina de Futsal. O jogo será disputado em Foz do Iguaçu, no Ginásio Costa Cavalcante, a partir das 20 horas, dentro da programação do Mundo do Futsal Experience, que terá uma série de amistosos e jogos festivos ao longo da semana.



O time cascavelense precisa reverter a vantagem do adversário que venceu a partida de ida disputada no Ginásio da Neva por 2 a 1, e agora tem a vantagem do empate.

O técnico Marcio Coelho repetiu o discurso do equilíbrio nos jogos entre as duas equipes, mas acredita em uma virada do time cascavelense.