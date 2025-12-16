Foz do Iguaçu e Paraná - O Stein Cascavel entra em quadra nesta terça-feira para a segunda partida da decisão da Liga Feminina de Futsal. O jogo será disputado em Foz do Iguaçu, no Ginásio Costa Cavalcante, a partir das 20 horas, dentro da programação do Mundo do Futsal Experience, que terá uma série de amistosos e jogos festivos ao longo da semana.
O time cascavelense precisa reverter a vantagem do adversário que venceu a partida de ida disputada no Ginásio da Neva por 2 a 1, e agora tem a vantagem do empate.
O técnico Marcio Coelho repetiu o discurso do equilíbrio nos jogos entre as duas equipes, mas acredita em uma virada do time cascavelense.
Expectativas para a decisão
“É uma final diferente para nós, precisando reverter a vantagem um resultado. No entanto, sabemos do nosso potencial, daquilo que treinamos durante os dias que tivemos para corrigir algumas coisas. Precisamos aplicar isso em quadra e entregar o nosso melhor na última partida do ano. É um jogo que precisa estar atento aos mínimos detalhes, como é de praxe, para que a gente possa ter sucesso”, apontou o treinador que levou o time a terceira final da LFF em quatro edições realizadas.