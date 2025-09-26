Stein estreia na Taça Brasil em busca do tricampeonato

Cascavel - O Stein Cascavel Futsal entra em quadra neste domingo (28) às 20h, com dois objetivos: manter a invencibilidade e conquistar o tricampeonato. A equipe será anfitriã de uma das maiores competições do futsal feminino brasileiro, a Taça Brasil, que movimentará o Ginásio da Neva, em Cascavel, até o dia 4 de outubro. O torneio promete grandes duelos, reunindo as principais equipes do país.

A cada competição, o clube vem consolidando seu espaço no futsal feminino, trazendo na bagagem duas conquistas da Taça Brasil, nos anos de 2022 e 2023. Além disso, chega ao torneio embalado pela conquista da Copa Mundo do Futsal, levantada diante da torcida no final de agosto, em casa. Na atual temporada o Stein é digno de destaque. No Campeonato Paranaense, o time lidera de forma isolada; na Liga Feminina de Futsal (LFF), já garantiu vaga entre os semifinalistas.

Para o técnico Márcio Coelho, a Taça Brasil será uma competição de peso no calendário do futsal feminino.

“A Taça Brasil é a competição mais tradicional da modalidade, a que acontece há mais tempo. Ela envolve somente os campeões estaduais, e isso já fala por si só. São apenas campeões em quadra, e o grau de dificuldade é enorme. Vamos ter as principais equipes do Brasil, muitas delas também disputam a Liga Nacional”, afirmou.

Márcio ressaltou ainda a importância de contar com o apoio da torcida em um momento decisivo. “Temos uma pequena vantagem, que é jogar em casa, na quadra onde treinamos, com o apoio da nossa torcida. Esperamos que ela compareça todas as noites e nos ajude a cumprir essa missão, que sabemos que será muito dura, mas vamos dar o nosso máximo todos os dias.” finaliza.