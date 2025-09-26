Stein estreia na Taça Brasil em busca do tricampeonato

Cascavel - O Stein Cascavel Futsal entra em quadra neste domingo (28) às 20h, com dois objetivos: manter a invencibilidade e conquistar o tricampeonato. A equipe será anfitriã de uma das maiores competições do futsal feminino brasileiro, a Taça Brasil, que movimentará o Ginásio da Neva, em Cascavel, até o dia 4 de outubro. O torneio promete grandes duelos, reunindo as principais equipes do país.
A cada competição, o clube vem consolidando seu espaço no futsal feminino, trazendo na bagagem duas conquistas da Taça Brasil, nos anos de 2022 e 2023. Além disso, chega ao torneio embalado pela conquista da Copa Mundo do Futsal, levantada diante da torcida no final de agosto, em casa. Na atual temporada o Stein é digno de destaque. No Campeonato Paranaense, o time lidera de forma isolada; na Liga Feminina de Futsal (LFF), já garantiu vaga entre os semifinalistas.
Para o técnico Márcio Coelho, a Taça Brasil será uma competição de peso no calendário do futsal feminino.
“A Taça Brasil é a competição mais tradicional da modalidade, a que acontece há mais tempo. Ela envolve somente os campeões estaduais, e isso já fala por si só. São apenas campeões em quadra, e o grau de dificuldade é enorme. Vamos ter as principais equipes do Brasil, muitas delas também disputam a Liga Nacional”, afirmou.
Márcio ressaltou ainda a importância de contar com o apoio da torcida em um momento decisivo. “Temos uma pequena vantagem, que é jogar em casa, na quadra onde treinamos, com o apoio da nossa torcida. Esperamos que ela compareça todas as noites e nos ajude a cumprir essa missão, que sabemos que será muito dura, mas vamos dar o nosso máximo todos os dias.” finaliza.
Confrontos e decisão
A 32ª edição da Taça Brasil de Futsal Feminino contará com 14 clubes em quadra, eles serão divididos em três grupos, onde se enfrentarão em forma de rodízio dentro das próprias equipes.
Para avançar às semifinais, somente os líderes de cada grupo e o melhor segundo colocado por índice técnico garantirão vaga. A partir daí, a competição se torna totalmente eliminatória, e cada partida pode ser decisiva rumo ao título nacional.
Stein em quadra
O Stein Cascavel Futsal inicia sua caminhada na Taça Brasil neste domingo (28), às 20h, enfrentando o Clube 2004/UNIFTC (BA). O segundo duelo será contra o Serra Talhada F.C. (PE), na terça-feira (30). Já o último jogo da fase de grupos acontece na quarta-feira, dia 2 de outubro, às 20h, contra o Clube Resenhas (GO).
Na estréia da competição, dia 28, os duelos se iniciam às 10h da manhã e jogarão ao longo do dia: Copag Futsal (TO); APCEF/ADEF (DF); Cianorte/Guibon Foods (PR); Praia Clube (MG); Clube Resenhas (GO); Serra Talhada F. C. (PE); SK Boa Esperança (ES); AFC Maranhense (MA); Celemaster Uruguaianense (RS); SERC (MS); Stein Cascavel Futsal (PR) e Clube 2004/UNIFTC (BA).
Fonte: Assessoria