São Paulo - Na noite deste sábado (25), em São José dos Campos (SP), o Stein Cascavel Futsal empatou em 1 a 1 com o São José Futsal Feminino, no jogo de ida da semifinal da Liga Feminina de Futsal (LFF). A decisão da vaga para a final será em Cascavel, no próximo dia 1º de novembro.
Desde os primeiros minutos, o Stein demonstrou postura ofensiva e dominou as ações da partida. A estratégia deu resultado quando Luana, recentemente convocada para a Seleção Brasileira, abriu o placar para a equipe paranaense.
O São José, empurrado pela torcida, reagiu na etapa final, equilibrou o jogo e alcançou o empate nos minutos finais.
Próximo confronto
O duelo decisivo será realizado no Ginásio da Neva, em Cascavel, na sexta-feira, 1º de novembro, às 16h. Quem vencer garante vaga na grande final da LFF. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.