Cascavel e Paraná - As semifinais da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal começaram com vantagem do Stein Cascavel sobre o Londrina. O time cascavelense foi até o norte do estado e venceu o jogo de ida por 3 a 0, com três gols de Camilinha.
“Foi um jogo muito bem executado pela equipe, dentro do que tínhamos planejado. Conseguimos criar boas oportunidades e transformar em gols, o que é fundamental em um mata-mata. Agora é manter a concentração para decidir em casa e buscar a vaga na final”, avaliou o técnico Márcio Coelho após o confronto.
Os dois times voltam a jogar sábado, no Ginásio da Neva, para definir quem avança à final contra o vencedor do duelo entre Copagril e ADTB.