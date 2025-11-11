Cascavel e Paraná - Os dois representantes do Oeste farão a final da Série Ouro do futsal feminino do estado. Stein Cascavel e Copagril/Marechal asseguraram as vagas de forma bem diferente e prometem jogos bem equilibrados para saber quem fica com o título.
O Stein impôs seu ritmo e voltou a vencer o Londrina, desta vez por 3 a 0, com gols de Amandinha, Bebel e Flávia, selando a campanha invicta na competição e sem sofrer gols nas últimas partidas. Agora, o desafio é conciliar a preparação para a final do Estadual e da Liga Futsal.
Já a classificação da Copagril foi bem mais tensa. Depois de abrir 2 a 0 no primeiro tempo, o time do Oeste sofreu a virada do ADTB/Telêmaco, fechando o tempo normal em 3 a 2. Na prorrogação houve empate sem gols, o que forçou a disputa da vaga nos tiros livres. A Copagril assegurou a vitória por 5 a 4.
A Federação Paranaense deve confirmar as partidas decisivas para os próximos dois sábados, uma vez que a Liga Futsal só terá as finais no mês de dezembro.