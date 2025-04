Stein defende liderança na Série Ouro

Cascavel - Depois de mais de uma semana apenas com treinamentos, o Stein Cascavel volta à quadra do Ginásio da Neva para enfrentar o Unopar/Londrina pela quarta rodada do Paranaense Série Ouro . Com duas vitórias em dois jogos – 3×0 Colombo e 4×0 Unidep – o time cascavelense divide a liderança com o ADTB, que jogará hoje, em Cianorte, a partida atrasada da terceira rodada.



Recentemente, os dois times protagonizaram jogos equilibrados nas duas competições. Com as mudanças nos elencos, a tendência é que o jogo marcado para 19 horas, no Ginásio da Neva, tenha um alto nível de disputa.



“É um jogo bastante tradicional e se tornou um clássico decisivo, especialmente nas semifinais tanto do Estadual quanto da Liga Nacional. Foram muitos encontros nas quartas da Liga nas últimas quatro temporadas, sempre com duelos e disputas intensas, seja aqui ou em Londrina”, completou o treinador cascavelense.

Tubarão



O Tubarão busca se recuperar após a derrota contra a AACC/Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, por 3 a 1, de virada, no último sábado (26), no Ginásio Munhecão, em Ibiporã. O time londrinense ocupa a 6ª e penúltima colocação na tabela da fase classificatória do Estadual 2025, com retrospecto de duas derrotas e um empate.