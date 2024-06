Stein defende favoritismo e liderança fora de casa

SÉRIE D

Cascavel empata sem gols com o Novo Hamburgo

A Serpente Aurinegra enfrentou o Novo Hamburgo, na tarde deste domingo, para mais de 1,4 mil torcedores. A partida ocorreu no Estádio Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagatta, em Cascavel. O primeiro tempo foi de poucas oportunidades para ambas as equipes, mas o Cascavel sendo mais ofensivo do que o visitante. No segundo tempo a Serpente […]