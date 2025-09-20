Stein decide vaga na semifinal da LFF

Com a vantagem de jogar por um empate, o Stein Cascavel entra em quadra neste sábado (20), diante do Resenhas, para definir a passagem para as semifinais da Liga de Futsal Feminino. A partida acontece no Ginásio da Neva, às 16h. O técnico Marcio Coelho comentou sobre a importância da vantagem conquistada e a preparação para o segundo confronto.

“A expectativa é a melhor possível. Fizemos uma grande primeira partida fora de casa, superamos várias dificuldades e conquistamos uma importante vantagem. Mas sabemos que ainda não tem nada decidido. Vamos aproveitar a semana para ajustar os detalhes, chegar no nível máximo e, com o apoio da torcida, buscar a classificação para a semifinal da Liga”, avaliou o treinador.