Stein coloca invencibilidade à prova em Londrina

Cascavel e Paraná - Cascavel – A Série Ouro do Campeonato Paranaense Feminino chega à 11ª rodada neste fim de semana com mais três partidas que podem alterar as chances das equipes que estão posicionadas da terceira posição para trás. Já classificado de forma invicta, mas ainda sem assegurar a primeira colocação, o Stein Cascavel enfrenta o Londrina, a partir das 16 horas deste sábado.



O adversário mais próximo do time cascavelense é o ADTB/Telêmaco, que folga na rodada. Os outros jogos são Cianorte x Copagril e Unidep x Colombo.

Apesar de ter passado a semana com a seleção brasileira no Torneio de Xanxerê, o técnico Marcio Coelho acompanhou os trabalhos à distância e espera que o time mantenha a fase positiva.

Próximos Passos do Stein Cascavel



“Acreditamos na nossa força, na nossa forma de jogar e em impor aquilo que a gente acredita, tanto ofensiva quanto defensivamente. Vamos respeitar muito a equipe do Londrina, mas buscar o que a gente tem de melhor para tentar manter essa invencibilidade”, afirmou o treinador que estará ausente da partida no Norte do estado. O auxiliar Filipe Bonow será o técnico.