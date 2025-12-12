Santa Catarina - A partir das 20 horas, no Ginásio da Neva, o Stein Cascavel inicia a decisão da Liga de Futsal Feminino diante do Leoas da Serra (SC). O jogo marca o retorno das campeãs mundiais Luana e Bianca ao time, além do técnico Marcio Coelho, que defenderam o Brasil no Mundial das Filipinas.
A partida também marca a despedida, em casa, da capitã Michi depois de cinco temporadas. A atleta anunciou sua aposentadoria das quadras. “Pretendo encerrar a carreira com o tricampeonato da Liga”, afirmou a jogadora.
O técnico Marcio Coelho aposta no retorno ao trabalho e na aplicação das atletas para construir vantagem na primeira partida.
“Sobre o retorno para casa, estou muito feliz. O time estava bem cuidado com os profissionais que estavam aqui. Isso sem falar das competências das atletas, o profissionalismo delas, que hoje já não dependem mais da minha presença para que as coisas aconteçam”, comenta Márcio.
Apesar da invencibilidade dentro da competição, o técnico aposta em duelos equilibrados na final.
Expectativas para a Final da Liga de Futsal Feminino
“Expectativa muito grande, mas uma final de Liga é sempre diferente, sempre especial. São quatro edições, conseguimos chegar na terceira, é uma campanha irretocável. Melhor campanha da primeira fase, uma quarta de final e uma semi bem consistentes também, então acho que chegamos muito bem e vamos competir no mais alto nível, respeitando muito a equipe do Leoas da Serra, que chegou também por mérito, então não acredito que teremos facilidade nenhuma. É um jogo que precisa estar atento aos mínimos detalhes, como é de praxe, para que a gente possa ter sucesso”, concluiu.
Depois da partida na Neva, os times voltam a se enfrentar em Foz do Iguaçu na próxima terça-feira, para definir a campeã.