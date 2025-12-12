Santa Catarina - A partir das 20 horas, no Ginásio da Neva, o Stein Cascavel inicia a decisão da Liga de Futsal Feminino diante do Leoas da Serra (SC). O jogo marca o retorno das campeãs mundiais Luana e Bianca ao time, além do técnico Marcio Coelho, que defenderam o Brasil no Mundial das Filipinas.



A partida também marca a despedida, em casa, da capitã Michi depois de cinco temporadas. A atleta anunciou sua aposentadoria das quadras. “Pretendo encerrar a carreira com o tricampeonato da Liga”, afirmou a jogadora.



O técnico Marcio Coelho aposta no retorno ao trabalho e na aplicação das atletas para construir vantagem na primeira partida.



“Sobre o retorno para casa, estou muito feliz. O time estava bem cuidado com os profissionais que estavam aqui. Isso sem falar das competências das atletas, o profissionalismo delas, que hoje já não dependem mais da minha presença para que as coisas aconteçam”, comenta Márcio.