Cascavel e Paraná - O Stein Cascavel está pronto para encarar a temporada 2026 em busca de mais títulos. O elenco, novos uniformes e projetos foram apresentados nesta semana mantendo a tradição dos últimos anos. O projeto mantém a pegada de ações sociais e do cuidado com o extraquadra, garantindo mais cidadania às atletas.
Somente na noite de terça-feira (3), na apresentação, foram arrecadados mais de 300 quilos de alimentos que serão repassados à APAE, dando o chute inicial às campanhas solidárias para arrecadação de fundos destinados a instituições sociais do município. O projeto social das escolinhas de futsal para meninas a partir dos sete anos de idade, em diversos bairros de Cascavel, terá sequência.
Elenco
Foram apresentadas 23 atletas. Entre elas, estão novas contratadas, como a Julia, que veio de Santa Catarina, e a Vanessinha, que já jogou em clubes como o São José e o Female, de Chapecó-SC; atletas da casa, como a pivô Bebel e a goleira Bianca; e jogadoras que subiram das categorias de base para compor a equipe profissional, como a Mariah, a Madu e a Dani Tigrinhos.
“Temos um elenco mais jovem, mas muito comprometido com os objetivos que traçamos. Temos como principal objetivo a Supercopa para retornar à Libertadores. Mantivemos a base e buscamos reforços pontuais para seguir buscando resultados”, comentou o técnico Marcio Coelho.
Conexão
Com o intuito de proporcionar interação, inspiração e coletividade, o clube lança um novo projeto para 2026: O Stein Além das Quadras, conexões que inspiram. Ele consiste em encontros mensais entre atletas do Stein e profissionais renomados do esporte, possibilitando conversas, trocas de experiências e conexão entre eles. A iniciativa também busca aproximar o esporte cascavelense do cenário nacional e internacional.
Já estão confirmados nomes como: Camila, Julia e Ana Luiza, atletas da Seleção Brasileira de Futsal Feminino; Marcia Cristina, primeira técnica da Seleção Brasileira e campeã da Copa América; Cassiano Klein, técnico do Benfica e Melhor Treinador do Mundo 2022; Érika Cristiano, jogadora do Corinthians e atleta da Seleção Brasileira; Márcia Taffarel, ex-atleta da Seleção Brasileira e a primeira técnica da Seleção Feminina de Futsal dos EUA; Amandinha, eleita 8 vezes a melhor do mundo.