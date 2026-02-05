Cascavel e Paraná - O Stein Cascavel está pronto para encarar a temporada 2026 em busca de mais títulos. O elenco, novos uniformes e projetos foram apresentados nesta semana mantendo a tradição dos últimos anos. O projeto mantém a pegada de ações sociais e do cuidado com o extraquadra, garantindo mais cidadania às atletas.

Somente na noite de terça-feira (3), na apresentação, foram arrecadados mais de 300 quilos de alimentos que serão repassados à APAE, dando o chute inicial às campanhas solidárias para arrecadação de fundos destinados a instituições sociais do município. O projeto social das escolinhas de futsal para meninas a partir dos sete anos de idade, em diversos bairros de Cascavel, terá sequência.

Elenco

Foram apresentadas 23 atletas. Entre elas, estão novas contratadas, como a Julia, que veio de Santa Catarina, e a Vanessinha, que já jogou em clubes como o São José e o Female, de Chapecó-SC; atletas da casa, como a pivô Bebel e a goleira Bianca; e jogadoras que subiram das categorias de base para compor a equipe profissional, como a Mariah, a Madu e a Dani Tigrinhos.