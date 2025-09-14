Stein Cascavel Futsal vence fora de casa e larga na frente nas quartas de final da LFF

O Stein Cascavel Futsal mostrou novamente porque é uma das principais forças do futsal feminino no Brasil. Em uma partida equilibrada e emocionante, disputada na noite deste sábado (13) em Rio Verde (GO), a equipe paranaense venceu o Resenhas por 2 a 1, abrindo vantagem nas quartas de final da Liga Feminina de Futsal (LFF).

Com gols de Duda e Marina, o time cascavelense soube aproveitar as oportunidades criadas e se impôs mesmo jogando fora de casa. O Resenhas ainda tentou reagir, marcando com Isabela, mas não conseguiu evitar a derrota diante da torcida local.