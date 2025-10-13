Cascavel e Paraná - O Stein Cascavel Futsal fechou a fase classificatória da Série Ouro do Campeonato Paranaense com a melhor campanha da competição. Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o AACC/Copagril, no último sábado (11), no Ginásio da Neva, a equipe garantiu a liderança da tabela, com 31 pontos conquistados.
A partida foi equilibrada e marcada pelas boas atuações das goleiras. O único gol do confronto foi marcado por Bruna, da equipe visitante, nos minutos finais do segundo tempo, garantindo a vitória para o time de Marechal Cândido Rondon.
Apesar do revés, o Stein confirmou a primeira colocação na fase de grupos, seguido pela equipe de Telêmaco Borba, com 26 pontos. Ambas avançam diretamente para a semifinal da competição. Já os times que terminaram entre o 3º e o 6º lugar disputarão as quartas de final em confrontos eliminatórios.
Com a melhor campanha até aqui, o Stein Cascavel segue como um dos favoritos ao título estadual e busca repetir o bom desempenho nas fases decisivas.
Foco também na LFF
Além do Paranaense, o Stein também está vivo na Liga Feminina de Futsal (LFF). No sábado, dia 25, a equipe viaja até São José dos Campos (SP) para enfrentar o São José Futsal Feminino, na primeira partida da semifinal da competição nacional.
Informações: Assessoria