O Stein encerra 2025 com uma temporada histórica, conquistando vitórias e celebrando o título do Campeonato Paranaense - Foto: Assessoria

Cascavel e Paraná - O Stein Cascavel Futsal encerra 2025 com uma temporada histórica. É momento de descansar, celebrar conquistas e se preparar para os desafios do próximo ano.

Ao longo da temporada, a equipe adulta participou das principais competições nacionais e internacionais, consolidando-se como uma das protagonistas do futsal feminino brasileiro.

Números que impressionam

O time azul e branco entrou em quadra 42 vezes: foram 32 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, com 171 gols marcados ao longo do ano.

Campeonato Paranaense

No Campeonato Paranaense, o Stein se sagrou campeão pela quinta vez consecutiva. Em 16 jogos, marcou 53 gols, sofreu apenas uma derrota e registrou um empate.

Liga Feminina de Futsal (LFF)

Na Liga Feminina, a equipe conquistou o vice-campeonato. A invencibilidade só foi quebrada nas finais. Foram 18 partidas, 64 gols marcados e a defesa menos vazada da competição.

Artilharia

As principais goleadoras da temporada foram:

  • Camila: 29 gols
  • Luana: 19 gols
  • Duda: 15 gols

Convocações internacionais

  • Copa América: Márcio Coelho e Bianca
  • Torneio de Xanxerê (internacional): Márcio Coelho, Livia, Bianca e Luana
  • Copa do Mundo FIFA: Márcio Coelho, Bianca e Luana, campeões da primeira edição da Copa do Mundo de Futsal Feminino

Títulos conquistados em 2025

  • Copa Mundo do Futsal: tetracampeão
  • Taça Brasil: 5º lugar
  • Campeonato Paranaense Série Ouro: pentacampeão
  • Liga Feminina de Futsal: vice-campeão

Em seis anos de história, o Stein Cascavel Futsal já participou de 22 competições, disputou 18 finais e conquistou 17 títulos.

