Cascavel e Paraná - O Stein Cascavel Futsal encerra 2025 com uma temporada histórica. É momento de descansar, celebrar conquistas e se preparar para os desafios do próximo ano.
Ao longo da temporada, a equipe adulta participou das principais competições nacionais e internacionais, consolidando-se como uma das protagonistas do futsal feminino brasileiro.
Números que impressionam
O time azul e branco entrou em quadra 42 vezes: foram 32 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, com 171 gols marcados ao longo do ano.
Campeonato Paranaense
No Campeonato Paranaense, o Stein se sagrou campeão pela quinta vez consecutiva. Em 16 jogos, marcou 53 gols, sofreu apenas uma derrota e registrou um empate.
Liga Feminina de Futsal (LFF)
Na Liga Feminina, a equipe conquistou o vice-campeonato. A invencibilidade só foi quebrada nas finais. Foram 18 partidas, 64 gols marcados e a defesa menos vazada da competição.
Artilharia
As principais goleadoras da temporada foram:
- Camila: 29 gols
- Luana: 19 gols
- Duda: 15 gols
Convocações internacionais
- Copa América: Márcio Coelho e Bianca
- Torneio de Xanxerê (internacional): Márcio Coelho, Livia, Bianca e Luana
- Copa do Mundo FIFA: Márcio Coelho, Bianca e Luana, campeões da primeira edição da Copa do Mundo de Futsal Feminino
Títulos conquistados em 2025
- Copa Mundo do Futsal: tetracampeão
- Taça Brasil: 5º lugar
- Campeonato Paranaense Série Ouro: pentacampeão
- Liga Feminina de Futsal: vice-campeão
Em seis anos de história, o Stein Cascavel Futsal já participou de 22 competições, disputou 18 finais e conquistou 17 títulos.
