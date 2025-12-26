Cascavel e Paraná - O Stein Cascavel Futsal encerra 2025 com uma temporada histórica. É momento de descansar, celebrar conquistas e se preparar para os desafios do próximo ano.

Ao longo da temporada, a equipe adulta participou das principais competições nacionais e internacionais, consolidando-se como uma das protagonistas do futsal feminino brasileiro.

Números que impressionam

O time azul e branco entrou em quadra 42 vezes: foram 32 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, com 171 gols marcados ao longo do ano.

Campeonato Paranaense

No Campeonato Paranaense, o Stein se sagrou campeão pela quinta vez consecutiva. Em 16 jogos, marcou 53 gols, sofreu apenas uma derrota e registrou um empate.

Liga Feminina de Futsal (LFF)

Na Liga Feminina, a equipe conquistou o vice-campeonato. A invencibilidade só foi quebrada nas finais. Foram 18 partidas, 64 gols marcados e a defesa menos vazada da competição.

Artilharia

As principais goleadoras da temporada foram: