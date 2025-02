Stein Cascavel faz primeiro amistoso do ano e reinaugura Ginásio São Cristóvão

Cascavel - No dia 27 de fevereiro, às 18h, o Stein Cascavel Futsal Feminino fará seu primeiro amistoso da temporada contra a equipe da AACC Copagril, de Marechal Cândido Rondon. A partida, que será realizada no Ginásio São Cristóvão, marca a reinauguração do espaço esportivo, que passou por reformas para melhor atender atletas e torcedores.

Novo elenco

O confronto será um teste importante para a equipe multicampeã comandada pelo técnico Márcio Coelho, que avalia a partida como um momento fundamental na preparação para os desafios da temporada, já que o elenco conta com novas atletas.

“Este amistoso será uma ótima oportunidade para avaliarmos a equipe em um contexto de jogo. Estamos iniciando o ano com muita determinação e esse confronto nos ajudará a observar o entrosamento e a evolução do time”, destacou o treinador.

Além de apresentar na prática essa nova formação da equipe ao torcedor cascavelense, o amistoso também simboliza a reinauguração do Ginásio São Cristóvão, um espaço tradicional do esporte local. Para Márcio Coelho é muito gratificante poder inaugurar esse novo momento do ginásio com um jogo de alto nível.

O Stein Cascavel Futsal Feminino vem de uma temporada de grande destaque, consolidando-se como uma das equipes mais competitivas do cenário brasileiro. A preparação para este ano já é intensa, com treinos físicos, técnicos e táticos, visando manter o alto nível de desempenho.