Cascavel - A temporada de futsal feminino de 2025 está sendo marcada por muitas conquistas para o Stein Cascavel Futsal. O time tem garantido o seu lugar nas decisões das competições nacionais, tendo conquistado no último jogo, vaga na final da Liga Feminina de Futsal 2025. No Estadual, a equipe também é referência entre os melhores desempenhos do ano. O clube se classificou na primeira fase diretamente para a semifinal, em jogos de ida e volta.

O Stein enfrentará o Londrina Futsal, em Jataizinho, nesta terça-feira (4), às 20h pelo jogo de ida da semifinal. O time de Cascavel já conquistou duas vitórias sobre o adversário neste ano, e busca manter o retrospecto para garantir a vaga na final.

Na competição estadual, o Stein apresenta os melhores números entre as equipes participantes: é a defesa menos vazada, com apenas oito gols sofridos, e o ataque mais eficiente, com 44 gols marcados ao longo da temporada.

O time segue focado, buscando o melhor resultado dentro da competição paranaense.