Cascavel - A temporada de futsal feminino de 2025 está sendo marcada por muitas conquistas para o Stein Cascavel Futsal. O time tem garantido o seu lugar nas decisões das competições nacionais, tendo conquistado no último jogo, vaga na final da Liga Feminina de Futsal 2025. No Estadual, a equipe também é referência entre os melhores desempenhos do ano. O clube se classificou na primeira fase diretamente para a semifinal, em jogos de ida e volta.
O Stein enfrentará o Londrina Futsal, em Jataizinho, nesta terça-feira (4), às 20h pelo jogo de ida da semifinal. O time de Cascavel já conquistou duas vitórias sobre o adversário neste ano, e busca manter o retrospecto para garantir a vaga na final.
Na competição estadual, o Stein apresenta os melhores números entre as equipes participantes: é a defesa menos vazada, com apenas oito gols sofridos, e o ataque mais eficiente, com 44 gols marcados ao longo da temporada.
O time segue focado, buscando o melhor resultado dentro da competição paranaense.
“Agora vamos virar a chave novamente, focar na semifinal estadual contra o Londrina, também um adversário bem tradicional, com quem já tivemos várias decisões, então vamos tentar fazer o melhor jogo possível na ida e tentar ampliar um pouquinho a vantagem que a gente tem de jogar o segundo jogo em casa”, afirma o técnico Márcio Coelho.
Jogo de volta
O segundo confronto entre o Stein e Londrina, que definirá a vaga na final, será disputado no próximo sábado (8), no Ginásio da Neva, em Cascavel. O vencedor enfrentará na decisão a equipe que avançar do duelo entre Marechal e Telêmaco Borba, que também se enfrentam neste fim de semana.
