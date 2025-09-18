Stein Cascavel e Resenhas brigam por vaga na semifinal da LFF

Cascavel - No próximo sábado (20), os termômetros prometem aumentar em Cascavel, e o fenômeno nem está relacionado aos 29 graus previstos pelo Simepar. Em clima de decisão, o Ginásio da Neva será palco do confronto eletrizante entre Stein Cascavel Futsal e o Resenha, de Goiás, duelo que vale vaga na semifinal da Liga de Futsal Feminino.

A bola rola às 16h e o Stein chega com a vantagem conquistada na primeira partida, no dia 13, quando superou o adversário fora de casa por 2 a 1. Agora, precisa de uma nova vitória ou de um empate diante da sua torcida para dar mais um passo em direção à grande final.

O técnico da equipe comentou sobre a importância da vantagem conquistada e a preparação para o segundo confronto.