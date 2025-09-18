Stein Cascavel e Resenhas brigam por vaga na semifinal da LFF

Cascavel - No próximo sábado (20), os termômetros prometem aumentar em Cascavel, e o fenômeno nem está relacionado aos 29 graus previstos pelo Simepar. Em clima de decisão, o Ginásio da Neva será palco do confronto eletrizante entre Stein Cascavel Futsal e o Resenha, de Goiás, duelo que vale vaga na semifinal da Liga de Futsal Feminino.
A bola rola às 16h e o Stein chega com a vantagem conquistada na primeira partida, no dia 13, quando superou o adversário fora de casa por 2 a 1. Agora, precisa de uma nova vitória ou de um empate diante da sua torcida para dar mais um passo em direção à grande final.
O técnico da equipe comentou sobre a importância da vantagem conquistada e a preparação para o segundo confronto.
“A expectativa é a melhor possível. Fizemos uma grande primeira partida fora de casa, superamos várias dificuldades e conquistamos uma importante vantagem. Mas sabemos que ainda não tem nada decidido. Vamos aproveitar a semana para ajustar os detalhes, chegar no nível máximo e, com o apoio da torcida, buscar a classificação para a semifinal da Liga”, afirma Márcio Coelho.
Paranaense e Taça Brasil
Após disputar a decisão das quartas de final da Liga Nacional, o Stein Cascavel tem compromisso pelo Campeonato Paranaense no dia 24, contra o ADTB/Telêmaco Borba, fora de casa. Em seguida, a partir do dia 28, a equipe sediará a Taça Brasil, que se estende até 4 de outubro.
