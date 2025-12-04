Cascavel e Paraná - O Stein Cascavel Futsal Sub-20 iniciou a final do Campeonato Paranaense Sub-20 em um duelo intenso contra o Londrina Futsal. O jogo de ida ocorreu na quarta-feira (3), às 19h, no Ginásio da Neva, e manteve a disputa totalmente em aberto.

No primeiro tempo, o Stein criou boas chances e pressionou o adversário. A equipe abriu o placar com Dani Cunha a 3 minutos e 45 segundos do fim da etapa, mas o Londrina empatou antes do intervalo, fechando em 1 a 1.

Na segunda etapa, o Stein teve mais posse de bola e finalizou diversas vezes, mantendo o ritmo ofensivo. Mesmo assim, o Londrina aproveitou uma oportunidade, marcou o segundo gol e segurou a vitória por 2 a 1 até o fim.