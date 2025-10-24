Cascavel e Paraná - Neste sábado (25), o Stein Cascavel inicia a disputa das semifinais da Liga Feminina de Futsal diante do São José, no interior de São Paulo. Dono de melhor campanha que o adversário, o time cascavelense tenta abrir vantagem para o jogo da volta, que acontecerá em Cascavel na próxima semana.
A partida também marcará a estreia do novo uniforme do Stein Cascavel, que remete ao Outubro Rosa. O novo uniforme está à venda no site da Meinerz Sport e a arrecadação será revertida para a Uopeccan.
Preparação para as Semifinais
Em quadra, o técnico Marcio Coelho contará com todas as atletas em condições depois de uma sequência de quase duas semanas apenas de treinamentos.
“A expectativa é de dois grandes jogos. O São José é uma equipe que cresceu muito na reta final da primeira fase. Conseguiu vitórias consecutivas, reagiu na tabela e chega embalada também pela conquista do Brasileiro Universitário. Não tenho dúvidas de que enfrentaremos um adversário muito duro, mas isso é normal, ninguém chega por acaso a uma semifinal da Liga Nacional”, destaca o técnico Márcio Coelho.
As equipes já se enfrentaram na primeira fase, com vitória do Stein por 3 a 0. A outra partida das semifinais será disputada nesta sexta-feira. O Leoas da Serra recebe o Taboão em Lages (SC).