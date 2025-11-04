Cascavel e Paraná - O torcedor do Stein Cascavel já está habituado aos jogos decisivos e conquistas de títulos. Em 2025 não será diferente. A partir desta terça-feira (4), a equipe abre uma sequência de jogos decisivos que pode leva-la ao título de duas competições.

O primeiro desafio será a partir das 20 horas, no Ginásio Domingão, em Jataizinho, pela partida de ida das semifinais da Série Ouro do Campeonato Paranaense. O adversário é o Londrina, que ficou com o quarto lugar na fase de classificação. Os dois times voltam a se enfrentar no próximo sábado, no Ginásio da Neva, para definir quem vai para a final do Estadual contra o vencedor do duelo entre ADTB/Telêmaco Borba e Copagril. O time do Oeste levou a melhor na primeira partida, por 2 a 0.