Cascavel e Paraná - O torcedor do Stein Cascavel já está habituado aos jogos decisivos e conquistas de títulos. Em 2025 não será diferente. A partir desta terça-feira (4), a equipe abre uma sequência de jogos decisivos que pode leva-la ao título de duas competições.
O primeiro desafio será a partir das 20 horas, no Ginásio Domingão, em Jataizinho, pela partida de ida das semifinais da Série Ouro do Campeonato Paranaense. O adversário é o Londrina, que ficou com o quarto lugar na fase de classificação. Os dois times voltam a se enfrentar no próximo sábado, no Ginásio da Neva, para definir quem vai para a final do Estadual contra o vencedor do duelo entre ADTB/Telêmaco Borba e Copagril. O time do Oeste levou a melhor na primeira partida, por 2 a 0.
Liga
Na Liga Feminina de Futsal a vaga na final foi garantida no último fim de semana com a vitória sobre o São José, por 2 a 0, com gols de Duda e da goleira Bianca.
A final será contra o Leoas da Serra (SC), com a primeira partida em Cascavel e a segunda em Foz do Iguaçu. Porém, esses jogos só acontecem no mês de dezembro por conta da participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina FIFA de Futsal, que será disputada nas Filipinas de 21 de novembro a 7 de dezembro.