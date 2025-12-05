São Paulo - A reta final da Copa do Mundo começa hoje. A partir das 14 horas, a FIFA realiza o sorteio que formará os grupos da primeira fase da competição que acontecerá entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México, iniciando o novo formato com 48 seleções. O Brasil está confirmado no pote 1, sendo um dos cabeças de chave dos 12 grupos do Mundial. Junto com ele estão Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.

Outros três potes, também com 12 equipes, trazem a ordem de classificação do ranking e as equipes que ainda estão na disputa da repescagem.