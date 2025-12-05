São Paulo - A reta final da Copa do Mundo começa hoje. A partir das 14 horas, a FIFA realiza o sorteio que formará os grupos da primeira fase da competição que acontecerá entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México, iniciando o novo formato com 48 seleções. O Brasil está confirmado no pote 1, sendo um dos cabeças de chave dos 12 grupos do Mundial. Junto com ele estão Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.
Outros três potes, também com 12 equipes, trazem a ordem de classificação do ranking e as equipes que ainda estão na disputa da repescagem.
Definição de Horários e Locais
A definição dos horários e locais de cada jogo deve levar em conta os fusos horários dos países envolvidos nas partidas. A intenção, de acordo com a FIFA, é oferecer aos torcedores de cada seleção “as melhores condições possíveis para todas as equipes e fãs e, sempre que possível, permitir que torcedores de todo o mundo assistam a suas equipes ao vivo em diferentes fusos horários”.
Assim, a tabela de jogos só será divulgada um dia depois.