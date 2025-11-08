Só vitória vale para o Cascavel Futsal

Cascavel e Paraná - Cascavel – Depois do empate no jogo de ida das quartas de final da Liga Futsal, Cascavel e Atlântico voltam a se enfrentarem neste sábado, às 17h30, em Erechim (RS). Com a melhor campanha da LNF, o time gaúcho tem a vantagem de novos empates no tempo normal e prorrogação, o que faz com que o Cascavel Futsal precise vencer a partida se quiser avançar para a fase seguinte da principal competição do futsal nacional.

O técnico Deividy Hadson pode contar com o retorno do ala Leozinho, que vinha se recuperando de lesão e já participou de atividades em quadra nesta semana.

“Seguimos em ritmo de decisão para uma partida de 80 minutos. Trabalhamos forte para chegar lá e garantir a classificação, mesmo com o Atlântico sendo o favorito pela campanha que realizou. Mas não existe time imbatível”, declarou o treinador do time cascavelense.

O classificado de Atlântico e Cascavel acompanhará o clássico catarinense entre Jaraguá x Joinville no domingo. O atual campeão tem grande vantagem, pois ganhou na casa do rival por 4 a 1 e contará com mais de sete mil pessoas a empurrar o time para mais uma decisão.

Outro duelo que vai conhecer o classificado neste sábado é Praia Clube e Campo Mourão, que jogam a partir das 20 horas em Uberlândia. O time paranaense joga pelo empate no tempo normal para se classificar.