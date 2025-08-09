Só vitória interessa ao FC Cascavel

Santa Catarina - Vencer é a única alternativa para o FC Cascavel seguir na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Após ter sido derrotado no jogo de ida por 1 a 0, a equipe precisa devolver o placar para decidir nos tiros livres, ou vencer por diferença maior para garantir a vaga.

A semana foi marcada por mudança no comando técnico, com Cesar Bueno assumindo o lugar de Tcheco. Com isso, algumas alterações na escalação devem acontecer após os treinos realizados antes do embarque para Santa Catarina. No ataque, Andrés Molinas está recuperado de lesão e deve ir para o jogo.