Cascavel e Paraná - A Série D já tem 67 equipes confirmadas para a próxima temporada. A última vaga só será definida na véspera do Natal entre as equipes do Gurupi, do Tocantins, e o Parnahyba, do Piauí.



No último domingo, o Brasil de Pelotas foi campeão da Copa FGF, o que abriu uma vaga para o Moto Club (MA) através do Ranking Nacional de Clubes.



O Parnahyba é o próximo do ranking, mas depende do resultado da semifinal do Campeonato Tocantinense, que teve que ser refeita por conta de irregularidades no União, que foi campeão, mas desclassificado nos tribunais. O Araguaína, que fez a semifinal contra o Capital, permanece com sua vaga na final do estadual e no Brasileirão Série D garantidas. A outra semi, que será refeita é entre Tocantinópolis, que já tem vaga na Série D via ranking, e Gurupi. Se o Tocantinópolis vencer, acontece o mesmo que ocorreu com o Brasil de Pelotas, ele sobe de critério e quem fica com a vaga é o Parnahyba. Para o Gurupi se classificar para o quarto estágio do futebol nacional, basta ele eliminar seu rival na semi. Os jogos acontecem nos dias 20 e 24 de dezembro.



Preparação

O FC Cascavel segue o ritmo de preparação para o Campeonato Paranaense. No próximo domingo, o time fará o primeiro jogo-treino diante a equipe sub-20. Para o torcedor que quer saber sobre o elenco, as informações estão sendo divulgadas aos pontos. Além da renovação de alguns atletas desta temporada, foram anunciados como novidades os pratas da casa Borech, zagueiro, e Paim, lateral-esquerdo, que estavam no Operário Ferroviário e Série A4 do Paulista, respectivamente. Como novidades aparecem os atacantes Samuel Tiba, que vem do futebol de Tocantins, e Vitor Saci, que estava na Série A3 do Paulista. Para o meio-campo, o único novo nome divulgado é Vitor Braga, de 30 anos, que estava atuando no Primavera.

CLASSIFICADOS PARA A SÉRIE D



Rebaixados da Série C



CSA-AL – Tombense-MG – ABC-RN – Retrô-PE