Cascavel e Paraná - A Série D já tem 67 equipes confirmadas para a próxima temporada. A última vaga só será definida na véspera do Natal entre as equipes do Gurupi, do Tocantins, e o Parnahyba, do Piauí.
No último domingo, o Brasil de Pelotas foi campeão da Copa FGF, o que abriu uma vaga para o Moto Club (MA) através do Ranking Nacional de Clubes.
O Parnahyba é o próximo do ranking, mas depende do resultado da semifinal do Campeonato Tocantinense, que teve que ser refeita por conta de irregularidades no União, que foi campeão, mas desclassificado nos tribunais. O Araguaína, que fez a semifinal contra o Capital, permanece com sua vaga na final do estadual e no Brasileirão Série D garantidas. A outra semi, que será refeita é entre Tocantinópolis, que já tem vaga na Série D via ranking, e Gurupi. Se o Tocantinópolis vencer, acontece o mesmo que ocorreu com o Brasil de Pelotas, ele sobe de critério e quem fica com a vaga é o Parnahyba. Para o Gurupi se classificar para o quarto estágio do futebol nacional, basta ele eliminar seu rival na semi. Os jogos acontecem nos dias 20 e 24 de dezembro.
Preparação
O FC Cascavel segue o ritmo de preparação para o Campeonato Paranaense. No próximo domingo, o time fará o primeiro jogo-treino diante a equipe sub-20. Para o torcedor que quer saber sobre o elenco, as informações estão sendo divulgadas aos pontos. Além da renovação de alguns atletas desta temporada, foram anunciados como novidades os pratas da casa Borech, zagueiro, e Paim, lateral-esquerdo, que estavam no Operário Ferroviário e Série A4 do Paulista, respectivamente. Como novidades aparecem os atacantes Samuel Tiba, que vem do futebol de Tocantins, e Vitor Saci, que estava na Série A3 do Paulista. Para o meio-campo, o único novo nome divulgado é Vitor Braga, de 30 anos, que estava atuando no Primavera.
CLASSIFICADOS PARA A SÉRIE D
Rebaixados da Série C
CSA-AL – Tombense-MG – ABC-RN – Retrô-PE
Vagas via Estaduais
Ferroviário-CE – América-RN – Manaus-AM – Águia de Marabá-PA – Brasil de Pelotas-RS – Sousa-PB – ASA-AL – Gazin Porto Velho-RO – Trem-AP – Sergipe-SE – Tuna Luso-PA – Maracanã-CE – Cianorte-PR – Operário-MS – Jacuipense-BA – Capital-DF – Fluminense-PI – São Luiz-RS – Azuriz-PR – Rio Branco-ES – GAS-RR – Guarany de Bagé-RS – Mixto-MT – Portuguesa-SP – Atlético Alagoinhas-BA – Lagarto-SE – CSE-AL – Independência-AC – Joinville-SC – CRAC-GO – Uberlândia-MG – Imperatriz-MA – Democrata de Governador Valadares-MG – Vitória-ES – Nacional-AM – XV de Piracicaba-SP – São Joseense-PR – Oratório-AP – Madureira-RJ – Gama-DF – Galvez-AC – Noroeste-SP – Velo Clube-SP – Sampaio Corrêa-RJ – Betim-MG – Tirol-CE – ABECAT Ouvidorense-GO – Inhumas-GO – Porto-BA – Santa Catarina-SC – Decisão-PE – Maguary-PE – Primavera-MT – Serra Branca-PB – IAPE-MA – Piauí-PI – Guaporé-RO – Monte Roraima-RR – Invinhema-MS – Laguna-RN – America-RJ – Araguaína-TO – Blumenau-SC
Vaga via Série D 2025
Sampaio Corrêa-MA – Aparecidense-GO – São José-RS – Altos-PI – FC Cascavel-PR – Ceilândia-DF – Juazeirense-BA – Manauara-AM – Água Santa-SP – Marcílio Dias-SC – Central-PE – Goiatuba-GO – Luverdense-MT – Maricá-RJ
Vaga via Ranking Nacional de Clubes
Nova Iguaçu-RJ – Tocantinópolis-TO – Brasiliense-DF – Pouso Alegre-MG – Portuguesa-RJ – Humaitá-AC – São Raimundo-RR – Iguatu-CE – União Rondonópolis-MT – Real Noroeste-ES – Treze-PB – Atlético Cearense-CE – Operário Várzeagrandense-MT – Moto Club-MA