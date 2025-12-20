Só a vitória interessa na decisão

São Paulo e São Paulo - São Paulo – Vasco e Corinthians voltam a se encontrar no próximo domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 18h (de Brasília) pela segunda partida da decisão da Copa do Brasil. Como houve empate na primeira partida, o vencedor do jogo fica com o título. Em caso de novo empate, com ou sem gols, a decisão será nas penalidades.

Dorival Júnior terá o elenco todo à disposição para a decisão da Copa do Brasil. O Timão iniciou o último jogo com oito atletas pendurados: Matheuzinho, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Maycon, Breno Bidon, André Ramalho e Fabrizio Angileri, e todos estão em condições de atuar no Rio de Janeiro.

Já o Vasco terá o desfalque de Mateus Carvalho, que sofreu uma lesão no joelho e passará por cirurgia. O cruzmaltino se apoia na estatística para motivar, ainda mais, o elenco. O time coloca à prova uma invencibilidade de 17 anos da equipe na competição. Desde 2008, o cruzmaltino saiu classificado de todos os confrontos nos quais não perdeu o primeiro jogo fora de casa.

O goiano Wilton Pereira Sampaio será o árbitro do duelo. Ele terá como auxiliares Bruno Boschilia (PR) e Victor Imazu (PR). Já o VAR, ficará a cargo de Marco Fazekas (MG), enquanto o quarto árbitro será Paulo Cesar Zanovelli (MG).