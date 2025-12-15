Skatista de Corbélia, de apenas 10 anos, garante vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-16

Corbélia - O jovem skatista Davi Ribeiro, de apenas 10 anos, natural de Corbélia, conquistou um resultado expressivo no cenário nacional ao garantir vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro de Skate Sub-16, realizado em Curitiba, entre os dias 12 e 14 de dezembro. A classificação veio após uma excelente apresentação na etapa classificatória, considerada pelo próprio atleta como o campeonato de mais alto nível técnico que já disputou.
A competição reuniu alguns dos maiores talentos da nova geração do skate brasileiro, elevando significativamente o nível das baterias e exigindo alto desempenho, concentração e consistência dos atletas. Mesmo sendo um dos mais novos da categoria, Davi demonstrou habilidade, evolução técnica e maturidade esportiva para avançar à semifinal.
Para o skatista, a experiência foi marcante e motivadora para a sequência da carreira.
“Foi um campeonato muito ‘da hora’, de nível altíssimo. Sou grato a todos que acreditaram em mim, torceram e me apoiaram até aqui”, destacou Davi, que também expressou gratidão e fé pelo momento vivido.
O atleta fez questão de agradecer o apoio recebido ao longo da trajetória, mencionando a Federação de Skate do Paraná, a Confederação Brasileira de Skate (CBSk) e o Curitiba Skate Park, além de parceiros e incentivadores locais, como a Metalbox Corbélia, apoiadores do esporte e a Prefeitura de Corbélia, que têm contribuído de forma significativa para o fortalecimento do skate no município.
A classificação para a semifinal reforça o potencial do jovem atleta e evidencia o crescimento do skate em Corbélia, especialmente nas categorias de base, consolidando o município como um espaço de incentivo ao esporte e formação de novos talentos em nível estadual e nacional.
