Skatista de Corbélia, de apenas 10 anos, garante vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-16

Corbélia - O jovem skatista Davi Ribeiro, de apenas 10 anos, natural de Corbélia, conquistou um resultado expressivo no cenário nacional ao garantir vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro de Skate Sub-16, realizado em Curitiba, entre os dias 12 e 14 de dezembro. A classificação veio após uma excelente apresentação na etapa classificatória, considerada pelo próprio atleta como o campeonato de mais alto nível técnico que já disputou.

A competição reuniu alguns dos maiores talentos da nova geração do skate brasileiro, elevando significativamente o nível das baterias e exigindo alto desempenho, concentração e consistência dos atletas. Mesmo sendo um dos mais novos da categoria, Davi demonstrou habilidade, evolução técnica e maturidade esportiva para avançar à semifinal.

Para o skatista, a experiência foi marcante e motivadora para a sequência da carreira.