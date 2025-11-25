SG28 Racing quer título da Stock Light em Brasília

Com Felipe Barrichello Bartz como um dos finalistas, a SG28 Racing parte para a etapa decisiva da Stock Light com o objetivo de manter a taça em casa. O time paranaense está confiante e manter a hegemonia iniciada no ano passado com o título de Arthur Gama e colocar mais um talento na Stock Car. A partir desta quinta-feira (27), os pilotos terão o primeiro contato com o renovado Autódromo de Brasília, que será reinaugurado quase 13 anos depois de receber uma corrida pela última vez.

“Nosso time trabalhou bastante ao longo da temporada para dar condições aos pilotos desempenharem o melhor possível. Agora, temos um piloto envolvido na final e com grandes chances de ser campeão. Será um fim de semana de muito trabalho para oferecer o melhor equipamento e buscar mais essa conquista para nosso time”, comenta Carlos SG, CEO da equipe.

Para o vice-líder do campeonato, Pipe Barrichello Bartz, a etapa em Brasília tem muitos ingredientes que podem fazer a diferença na decisão.

“Claro que a gente fica ansioso, mas também estou animado e treinando bastante para tudo estar pronto para o fim de semana. É uma pista nova para quase todos, mas estou tentando pegar a mão usando muito o simulador”, aponta. “A pista é longa, com freadas fortes e as velocidades mínimas são altas. Isso é bom para o meu estilo de guiada. Enfim, quero estar confortável no carro para focar na busca do título”, avalia o piloto que assume a liderança da pontuação se os descartes de pontos forem lançados.

Companheiros de Pipe, Bruna Tomaselli e Juninho Berlanda querem fechar a temporada com vitória e, dentro do possível contribuir para que o time saia campeão.

“É uma etapa que me deixa ansiosa porque quero fechar o ano com uma vitória, ao mesmo tempo que sabemos que cinco pilotos estão na disputa pelo título e não quero atrapalhar ninguém. Já tive a oportunidade de andar lá quando disputava a Fórmula Junior, mas faz muito tempo e a pista mudou um pouco. Estamos treinando no simulador todos juntos e acredito que será uma corrida bem estratégica”, aponta a catarinense.

Para Berlanda, a temporada de estreia tem um objetivo que está bem próximo de ser conquistado.

“Hoje estou no top 10 do campeonato, algo que me enche de orgulho em uma categoria tão competitiva. E entro na última etapa com a meta clara: fechar o ano dentro do top 10, honrando todo o trabalho, dedicação e cada volta que me trouxe até aqui. Estou vivendo um momento de sonho e quero muito fechar essa temporada do jeito que ela merece”, finaliza o piloto de Florianópolis que tem em seu carro a marca da D´Borcath Construções.