SG28 Racing quer título da Stock Light em Brasília

Com Felipe Barrichello Bartz como um dos finalistas, a SG28 Racing parte para a etapa decisiva da Stock Light com o objetivo de manter a taça em casa. O time paranaense está confiante e manter a hegemonia iniciada no ano passado com o título de Arthur Gama e colocar mais um talento na Stock Car. A partir desta quinta-feira (27), os pilotos terão o primeiro contato com o renovado Autódromo de Brasília, que será reinaugurado quase 13 anos depois de receber uma corrida pela última vez.
“Nosso time trabalhou bastante ao longo da temporada para dar condições aos pilotos desempenharem o melhor possível. Agora, temos um piloto envolvido na final e com grandes chances de ser campeão. Será um fim de semana de muito trabalho para oferecer o melhor equipamento e buscar mais essa conquista para nosso time”, comenta Carlos SG, CEO da equipe.
Para o vice-líder do campeonato, Pipe Barrichello Bartz, a etapa em Brasília tem muitos ingredientes que podem fazer a diferença na decisão.
“Claro que a gente fica ansioso, mas também estou animado e treinando bastante para tudo estar pronto para o fim de semana. É uma pista nova para quase todos, mas estou tentando pegar a mão usando muito o simulador”, aponta. “A pista é longa, com freadas fortes e as velocidades mínimas são altas. Isso é bom para o meu estilo de guiada. Enfim, quero estar confortável no carro para focar na busca do título”, avalia o piloto que assume a liderança da pontuação se os descartes de pontos forem lançados.
Companheiros de Pipe, Bruna Tomaselli e Juninho Berlanda querem fechar a temporada com vitória e, dentro do possível contribuir para que o time saia campeão.
“É uma etapa que me deixa ansiosa porque quero fechar o ano com uma vitória, ao mesmo tempo que sabemos que cinco pilotos estão na disputa pelo título e não quero atrapalhar ninguém. Já tive a oportunidade de andar lá quando disputava a Fórmula Junior, mas faz muito tempo e a pista mudou um pouco. Estamos treinando no simulador todos juntos e acredito que será uma corrida bem estratégica”, aponta a catarinense.
Para Berlanda, a temporada de estreia tem um objetivo que está bem próximo de ser conquistado.
“Hoje estou no top 10 do campeonato, algo que me enche de orgulho em uma categoria tão competitiva. E entro na última etapa com a meta clara: fechar o ano dentro do top 10, honrando todo o trabalho, dedicação e cada volta que me trouxe até aqui. Estou vivendo um momento de sonho e quero muito fechar essa temporada do jeito que ela merece”, finaliza o piloto de Florianópolis que tem em seu carro a marca da D´Borcath Construções.
Sobre a SG28 Racing
O projeto SG28 Racing nasceu com uma sólida plataforma para o desenvolvimento de pilotos e profissionais que atuam no automobilismo, atuando desde o kart até as principais categorias como Stock Light e Endurance Brasil. Além de inúmeras conquistas no kart, o projeto foi campeão da Stock Light em 2024, levantando o título por equipes e de pilotos. A estrutura técnica do time está baseada em Curitiba.
Fora das pistas, o projeto fornece acompanhamento médico, psicológico, nutricional e de estratégia de carreira através de profissionais que formam o Health&Care SG28 Racing, com sede em Londrina.
Nossas parcerias são fomentadas através de empresas que adotam os métodos ESG de administração e cooperação, ampliando a responsabilidade que temos com o desenvolvimento de todos. Acreditam no nosso projeto: Artcon Construtora, D. Borcath Construções, Vogar Franquias de Loteamento, Quality Portas e Janelas em Alumínio, Colli Bikes, Padovani & Cia Incorporadora, Olho Fatal Têxtil e Moda, SG Alumínios.
Programação da 6ª Etapa – Brasília
Sexta-feira – 28 de novembro
09h00-09h10: Shakedown
11h00-11h25: Treino 1 Rookie
12h55-13h20: Treino 2
14h40-15h05 Treino 3
Sábado – 29 de novembro
10h00-10h30: Classificatório
12h15: Corrida 1
Domingo – 30 de novembro
11h40: Corrida 2
12h25: Corrida 3
Classificação do Campeonato após cinco etapas
1º Enzo Bedani, 287 pontos
2º Felipe Barrichello Bartz, 285
3º Leo Reis, 242
4º Alfredinho Ibiapina, 218
5º Guto Rotta, 208
6º Mathias de Valle, 179
7º Rafael Martins, 173
8º Ernani Kuhn, 160
9º Bruna Tomaselli, 154
10º Juninho Berlanda, 150
11º Enzo Gianfratti, 150
12º Erik Schotten, 147
13º Gabriel Koenigkan, 118
14º João Bortoluzzi, 114
15º Luis Trombini, 106
16º Akyu Myasava, 105
17º Pedro Garcia, 95
18º Kaká Magno, 90
19º Will Cesar, 85
20º Lucca Zucchini, 64
21º Witold Ramasauskas, 53
22º Vinícius Papareli, 48
23º Enzo Falquete, 9
24º Augusto Sangalli, 0
*pontuação extraoficial