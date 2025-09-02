SG28 Racing chega focada em Cascavel para buscar pontos

Com 84 pontos em disputa, a quarta etapa da Stock Light acontece entre os dias 05 e 07 de setembro no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR), e promete fortes emoções em uma das pistas mais velozes do calendário. Após bons resultados no circuito do Velocittá na prova disputada em julho, os pilotos da SG28 Racing Bruna Tomaselli, Juninho Berlanda e Pipe Bartz chegam motivados para fecharem a etapa entre os cinco primeiros do campeonato.
Pipe Bartz, com uma vitória e quatro pódios é o atual terceiro colocado na classificação do campeonato com 160 pontos. Bruna Tomaselli segue com uma campanha regular e está na sétima colocação somando 102 pontos, enquanto Juninho Berlanda vem de vitória e ocupa o 10º posto na tabela de pontuação na classificação geral e 5º na Rookie.
“Chegamos à quarta etapa e o começo da segunda metade do campeonato. Essa corrida em Cascavel é muito importante, pois pode definir o ritmo para essa nova fase. Sei da importância desse momento e vou me dedicar ao máximo para colher bons resultados junto com a nossa equipe SG28 Racing. É uma pista que gosto bastante e onde já tive boas performances no passado, o que aumenta minha confiança para o final de semana. Estou totalmente focado, com grande desejo de vitória e preparado para dar o meu melhor a cada volta”, comenta o piloto catarinense Juninho Berlanda, que venceu a prova disputada no Velocittá em julho.
Bruna Tomaselli promete voltar a celebrar pódio, assim como fez no Velopark. A representante da SG28 Racing tem boas chances de fechar a etapa no top-5 do campeonato.
“Estou bem animada para essa etapa. É uma das provas mais esperadas, seja pela pista, pela proximidade dos patrocinadores e torcida. O objetivo é vencer e buscar um lugar mais à frente na classificação. Prometi que não saio de Cascavel sem troféu”, conta Bruna.
A quarta etapa terá a transmissão das corridas pelo youtube/StockCarChannel e pelo Bandsports. No sábado (06), a corrida 1 será disputada às 11h50, enquanto as corridas 2 e 3 acontecem no domingo (07), a partir das 10h25.
Sobre a SG28 Racing
O projeto SG28 Racing nasceu com uma sólida plataforma para o desenvolvimento de pilotos e profissionais que atuam no automobilismo, atuando desde o kart até as principais categorias como Stock Light e Endurance Brasil. Além de inúmeras conquistas no kart, o projeto foi campeão da Stock Light em 2024, levantando o título por equipes e de pilotos. A estrutura técnica do time está baseada em Curitiba.
Fora das pistas, o projeto fornece acompanhamento médico, psicológico, nutricional e de estratégia de carreira através de profissionais que formam o Health&Care SG28 Racing, com sede em Londrina.
Nossas parcerias são fomentadas através de empresas que adotam os métodos ESG de administração e cooperação, ampliando a responsabilidade que temos com o desenvolvimento de todos. Acreditam no nosso projeto: Artcon Construtora, D. Borcath Construções, Vogar Franquias de Loteamento, Quality Portas e Janelas em Alumínio, Colli Bikes, Padovani & Cia Incorporadora, Olho Fatal Têxtil e Moda, SG Alumínios.
Classificação Stock Light após 3ª etapa
1º – Enzo Bedani, 197 pontos
2º – Léo Reis, 161 pontos
3º – Pipe Bartz, 160 pontos
4º – Guto Rotta, 129 pontos
5º – Alfredinho Ibiapina, 128 pontos
6º – Enzo Gianfratti, 109 pontos
7º – Bruna Tomaselli, 102 pontos
8º – Mathias de Valle, 99 pontos
9º – Rafael Martins, 97 pontos
10º – Juninho Berlanda, 90 pontos
11º – Pedro Garcia, 80 pontos
12º – Erick Schotten, 76 pontos
13º – Ernani Kuhn, 74 pontos
14º – João Bortoluzzi, 70 pontos
15º – Akyu Myasava, 65 pontos
16º – Gabriel Koenigkan, 59 pontos
17º – Luis Trombini, 55 pontos
18º -Lucca Zucchini, 51 pontos
19º – Kaká Magno, 46 pontos
20º – Will Cesar, 37 pontos
21º – Witold Ramasauskas, 31 pontos
22º – Vinicius Paparelli, 23 pontos
23º – Enzo Falquete, 9 pontos