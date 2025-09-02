SG28 Racing chega focada em Cascavel para buscar pontos

Com 84 pontos em disputa, a quarta etapa da Stock Light acontece entre os dias 05 e 07 de setembro no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR), e promete fortes emoções em uma das pistas mais velozes do calendário. Após bons resultados no circuito do Velocittá na prova disputada em julho, os pilotos da SG28 Racing Bruna Tomaselli, Juninho Berlanda e Pipe Bartz chegam motivados para fecharem a etapa entre os cinco primeiros do campeonato.

Pipe Bartz, com uma vitória e quatro pódios é o atual terceiro colocado na classificação do campeonato com 160 pontos. Bruna Tomaselli segue com uma campanha regular e está na sétima colocação somando 102 pontos, enquanto Juninho Berlanda vem de vitória e ocupa o 10º posto na tabela de pontuação na classificação geral e 5º na Rookie.

“Chegamos à quarta etapa e o começo da segunda metade do campeonato. Essa corrida em Cascavel é muito importante, pois pode definir o ritmo para essa nova fase. Sei da importância desse momento e vou me dedicar ao máximo para colher bons resultados junto com a nossa equipe SG28 Racing. É uma pista que gosto bastante e onde já tive boas performances no passado, o que aumenta minha confiança para o final de semana. Estou totalmente focado, com grande desejo de vitória e preparado para dar o meu melhor a cada volta”, comenta o piloto catarinense Juninho Berlanda, que venceu a prova disputada no Velocittá em julho.

Bruna Tomaselli promete voltar a celebrar pódio, assim como fez no Velopark. A representante da SG28 Racing tem boas chances de fechar a etapa no top-5 do campeonato.