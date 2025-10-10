SG28 Racing chega ao virtual em busca de títulos

Curitiba e Paraná - Equipe dará premiação especial ao piloto melhor colocado na final do Campeonato Virtual da Stock Car

O projeto SG28 Racing acaba de ganhar o seu braço virtual.

Fruto da parceria com uma das mais premiadas equipes do automobilismo virtual, surge a AC7/SG28 Racing Team, já contando com pilotos renomados e com a expertise de profissionais que atuam nas pistas reais. Assim, o projeto amplia a possibilidade de revelar talentos e conquistar títulos com a Academia Bravar/SG28 Racing, as equipes na Stock Light e no Endurance Brasil.

“O projeto quer integrar os pilotos das mais diversas categorias. Temos um plano real de escalada de carreira, seja no kart, no turismo e, agora, no virtual com a chegada de um time supercampeão. Estamos empolgados com essa união. É a fusão perfeita entre o real e o virtual — duas paixões que se complementam e fortalecem o automobilismo como um todo”, revela Carlos SG, CEO do projeto.

“Nos tornamos o braço da SG28 Racing no virtual, com uma equipe que vai disputar os principais campeonatos pelo mundo e buscar ainda mais títulos”, comenta Alexandre Cunha, da AC7 e-Racing, que prevê a participação dos pilotos em campeonatos de turismo, GT3 e fórmulas.

Premiação