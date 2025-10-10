SG28 Racing chega ao virtual em busca de títulos

Curitiba e Paraná - Equipe dará premiação especial ao piloto melhor colocado na final do Campeonato Virtual da Stock Car
O projeto SG28 Racing acaba de ganhar o seu braço virtual.
Fruto da parceria com uma das mais premiadas equipes do automobilismo virtual, surge a AC7/SG28 Racing Team, já contando com pilotos renomados e com a expertise de profissionais que atuam nas pistas reais. Assim, o projeto amplia a possibilidade de revelar talentos e conquistar títulos com a Academia Bravar/SG28 Racing, as equipes na Stock Light e no Endurance Brasil.
“O projeto quer integrar os pilotos das mais diversas categorias. Temos um plano real de escalada de carreira, seja no kart, no turismo e, agora, no virtual com a chegada de um time supercampeão. Estamos empolgados com essa união. É a fusão perfeita entre o real e o virtual — duas paixões que se complementam e fortalecem o automobilismo como um todo”, revela Carlos SG, CEO do projeto.
“Nos tornamos o braço da SG28 Racing no virtual, com uma equipe que vai disputar os principais campeonatos pelo mundo e buscar ainda mais títulos”, comenta Alexandre Cunha, da AC7 e-Racing, que prevê a participação dos pilotos em campeonatos de turismo, GT3 e fórmulas.
Premiação
A primeira competição oficial do time AC7/SG28 Racing será a e-Stock que tem a seletiva encerrada nesta sexta-feira (10). Cinco pilotos do time – Pedro Picanço, Emanuel dos Santos, Henrique Pettinari, Murilo Leonel e Felipe Motta – já estão classificados entre os 40 pilotos do campeonato.
Internamente, eles também estarão competindo por um prêmio especial.
“Vamos incentivar que todos estejam na grande final do campeonato, que será presencial. Entre os que chegarem à final, o melhor do nosso time vai ganhar um dia de testes nos nossos carros da Stock Light”, revela Cunha.
O campeonato e-Stock começa no dia 19 de outubro, com etapa na pista do Algarve. Depois, passará por Spa-Francorchamps, Watkins Glen, Suzuka e Road América, indicando os finalistas que participarão da etapa final em Interlagos, de forma presencial.
Sobre a SG28 Racing
O projeto SG28 Racing nasceu com uma sólida plataforma para o desenvolvimento de pilotos e profissionais que atuam no automobilismo, atuando desde o kart até as principais categorias como Stock Light e Endurance Brasil. Além de inúmeras conquistas no kart, o projeto foi campeão da Stock Light em 2024, levantando o título por equipes e de pilotos. A estrutura técnica do time está baseada em Curitiba.
Fora das pistas, o projeto fornece acompanhamento médico, psicológico, nutricional e de estratégia de carreira através de profissionais que formam o Health&Care SG28 Racing, com sede em Londrina.
Nossas parcerias são fomentadas através de empresas que adotam os métodos ESG de administração e cooperação, ampliando a responsabilidade que temos com o desenvolvimento de todos. Acreditam no nosso projeto: Artcon Construtora, D. Borcath Construções, Vogar Franquias de Loteamento, Quality Portas e Janelas em Alumínio, Colli Bikes, Padovani & Cia Incorporadora, Olho Fatal Têxtil e Moda, SG Alumínios.