Serpente tem começo promissor na FPF

Cascavel e Paraná - Com dois jogos e duas vitórias, o FC Cascavel vai ampliando as possibilidades de classificação para a próxima fase da Taça FPF. O time divide a liderança do grupo com o Cianorte, ambos com 100% de aproveitamento, enquanto Nacional e Batel têm duas derrotas e o Athletico ainda não estreou. No último fim de semana, a equipe foi até Campo Mourão e venceu o Nacional por 1 a 0.
“Tivemos um jogo em que o time precisou se adequar às condições do gramado. Foi um pouco complicado, com muitas faltas. Mas o importante é classificar para a próxima fase e seguir o trabalho”, avaliou o técnico Cesar Bueno, que celebrou o gol marcado por Thiago Junior, garoto que subiu do sub-20 e teve sua primeira oportunidade como titular no time profissional.
O próximo jogo do time será contra o Athletico, na Arena, e pode valer a primeira colocação do grupo para as quartas de final.
Goleada
Enquanto o time profissional segue com 100% de aproveitamento, o time sub-20 não começou bem a disputa da Copa Sul. A equipe foi goleada pelo Criciúma por 4 a 0. No próximo sábado, a equipe tentará a recuperação contra o Coritiba, no Estádio Olímpico, às 15h.