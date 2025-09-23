Serpente tem começo promissor na FPF

Cascavel e Paraná - Com dois jogos e duas vitórias, o FC Cascavel vai ampliando as possibilidades de classificação para a próxima fase da Taça FPF. O time divide a liderança do grupo com o Cianorte, ambos com 100% de aproveitamento, enquanto Nacional e Batel têm duas derrotas e o Athletico ainda não estreou. No último fim de semana, a equipe foi até Campo Mourão e venceu o Nacional por 1 a 0.

“Tivemos um jogo em que o time precisou se adequar às condições do gramado. Foi um pouco complicado, com muitas faltas. Mas o importante é classificar para a próxima fase e seguir o trabalho”, avaliou o técnico Cesar Bueno, que celebrou o gol marcado por Thiago Junior, garoto que subiu do sub-20 e teve sua primeira oportunidade como titular no time profissional.