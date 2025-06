Serpente quer Copa Paraná para chegar à Copa do Brasil

Esportes

Mathias de Valle e Lucca Zucchini querem recuperação no Velopark

Paraná - Curitiba – Passadas as tensões da estreia com as mudanças técnicas nos carros da categoria, os pilotos Mathias de Valle e Lucca Zucchini querem fazer uma etapa consistente no Autódromo do Velopark, palco da segunda etapa da Stock Light. A pista com 2.153 metros é a mais curta da temporada e que vai […]