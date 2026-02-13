Cascavel e Paraná - Na noite de quarta-feira (11) foi aquela que o torcedor quer ver o ano inteiro! O FC Cascavel garantiu a permanência na primeira divisão do Campeonato Paranaense ao vencer novamente o Andraus Brasil. Depois do triunfo por 1 a 0 em Curitiba, no jogo de ida, a Serpente precisava apenas de um empate no Olímpico para seguir na elite.
Empurrado por pouco mais de 1,2 mil torcedores, o time cascavelense mostrou superioridade durante a maior parte da partida e confirmou a vitória por 2 a 1. O FC Cascavel abriu vantagem com gols de Galdino e do zagueiro Borech, atleta formado nas categorias de base do clube. O Andraus ainda descontou com Lucão, ensaiando reação, mas não conseguiu evitar a derrota.
Com o resultado, o Andraus está rebaixado para a Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense, ao lado do Galo Maringá, que foi superado nos dois confrontos contra o Maringá FC. Assim como a Serpente, o Dogão também escapou do descenso.
Após a manutenção na elite estadual, o FC Cascavel agora volta às atenções para a Série D do Campeonato Brasileiro. A estreia está prevista para o dia 5 de abril. A equipe terá quase dois meses de preparação até o início da competição nacional.
Semifinais
Com os rebaixados definidos, o Campeonato Paranaense entra na reta final. Quatro equipes seguem na disputa pelo título e os jogos de ida serão realizados neste fim de semana. No sábado (14), o Operário recebe o Coritiba, às 16h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. A partida de volta será no dia 21, às 16h, no Couto Pereira, em Curitiba.
Já no domingo (15), o Londrina, dono da melhor campanha na primeira fase, enfrenta o Athletico, às 18h30, no Estádio do Café. O confronto decisivo acontece no dia 22, às 16h, na Arena da Baixada.