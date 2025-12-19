Cascavel e Paraná - O FC Cascavel entra na reta final de preparação para a estreia no Paranaense 2026, marcada para o dia 8 de janeiro. A Serpente Aurinegra recebe o Azuriz, às 19h, no Estádio Olímpico, em Cascavel. A pré-temporada tem sido marcada por rotina intensa de treinamentos, jogos-treinos e amistosos, com foco nos ajustes táticos, no entrosamento e na avaliação do elenco, que passou por significativa renovação.
Um dos destaques deste período é o retorno do goleiro André Luiz, campeão com o clube em 2023, reforçando a meta aurinegra. Entre as atividades já realizadas, o Cascavel enfrentou a própria equipe sub-20 e, no amistoso mais recente, empatou em 0 a 0 com o Galo Maringá, em partida equilibrada, de forte marcação e poucas chances claras de gol. A sequência de preparação segue na próxima segunda-feira (22), quando a equipe enfrenta o Maringá FC.
O Paranaense de 2026 será disputado entre 7 de janeiro e 7 de março, com 12 rodadas na primeira fase. Os clubes do Grupo A enfrentam os do Grupo B em turno único, com os quatro melhores de cada grupo avançando. As partidas terão transmissão ao vivo e gratuita pelo canal GOAT e pela RIC Record na TV aberta.
“Piás do Ninho” na Copinha
O FC Cascavel também estará em ação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Serpente foi sorteada no Grupo 31, ao lado de Juventus (SP), Retrô (PE) e São Bento (SP). A estreia será no dia 3 de janeiro, contra o Juventus. Os jogos da primeira fase serão disputados na cidade de São Paulo, marcando a segunda participação dos “piás do ninho” na principal competição de base do país.