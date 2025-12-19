Cascavel e Paraná - O FC Cascavel entra na reta final de preparação para a estreia no Paranaense 2026, marcada para o dia 8 de janeiro. A Serpente Aurinegra recebe o Azuriz, às 19h, no Estádio Olímpico, em Cascavel. A pré-temporada tem sido marcada por rotina intensa de treinamentos, jogos-treinos e amistosos, com foco nos ajustes táticos, no entrosamento e na avaliação do elenco, que passou por significativa renovação.

Um dos destaques deste período é o retorno do goleiro André Luiz, campeão com o clube em 2023, reforçando a meta aurinegra. Entre as atividades já realizadas, o Cascavel enfrentou a própria equipe sub-20 e, no amistoso mais recente, empatou em 0 a 0 com o Galo Maringá, em partida equilibrada, de forte marcação e poucas chances claras de gol. A sequência de preparação segue na próxima segunda-feira (22), quando a equipe enfrenta o Maringá FC.