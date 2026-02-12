Cascavel - O FC Cascavel assegurou sua permanência na primeira divisão do Campeonato Paranaense ao vencer novamente o Andraus Brasil, na noite desta quarta-feira (11), no Estádio Olímpico Regional.
Após triunfar por 1 a 0 fora de casa no confronto de ida, a equipe cascavelense precisava apenas de um empate para garantir a vaga, mas foi além das expectativas e conquistou mais um resultado positivo.
No duelo decisivo, o FC Cascavel abriu vantagem com gols de Galdino e do zagueiro Borech, atleta formado nas categorias de base do clube. O Andraus ainda chegou a descontar com Lucão, ensaiando uma reação, mas não conseguiu evitar a derrota.
O placar final de 2 a 1 confirmou a permanência da Serpente Aurinegra na elite do futebol paranaense.
Com a missão cumprida no estadual, o FC Cascavel volta agora suas atenções para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, cuja estreia está prevista para o mês de abril.