Serpente busca “virada histórica” e vaga inédita

Santa Catarina - O FC Cascavel tem um compromisso decisivo neste sábado (9), às 16h, contra o Barra-SC, na Arena Barra FC, em Balneário Camboriú. A partida é válida pelo jogo de volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

No confronto de ida, disputado no Estádio Olímpico, a Serpente foi derrotada por 1 a 0 e agora precisa reverter a desvantagem fora de casa. Em jogo está a chance de alcançar, pela primeira vez, a terceira fase da competição nacional.

Nas participações anteriores, o Cascavel parou três vezes na segunda fase: em 2020, contra o Novorizontino; em 2021, diante do Cianorte; e em 2022, contra o Paraná Clube. Nas duas últimas edições, sequer passou da fase de grupos.

Quem avançar no duelo entre Cascavel e Barra enfrentará o vencedor do confronto entre Ceilândia e Água Santa, que empataram a primeira partida em 1 a 1.

“Velho conhecido”

A preparação da equipe foi intensa ao longo da semana, marcada também por mudança no comando técnico. César Bueno assumiu a equipe principal após a saída de Tcheco, iniciando os trabalhos já na reapresentação do grupo na segunda-feira (4).