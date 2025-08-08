Serpente busca “virada histórica” e vaga inédita

Santa Catarina - O FC Cascavel tem um compromisso decisivo neste sábado (9), às 16h, contra o Barra-SC, na Arena Barra FC, em Balneário Camboriú. A partida é válida pelo jogo de volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro.
No confronto de ida, disputado no Estádio Olímpico, a Serpente foi derrotada por 1 a 0 e agora precisa reverter a desvantagem fora de casa. Em jogo está a chance de alcançar, pela primeira vez, a terceira fase da competição nacional.
Nas participações anteriores, o Cascavel parou três vezes na segunda fase: em 2020, contra o Novorizontino; em 2021, diante do Cianorte; e em 2022, contra o Paraná Clube. Nas duas últimas edições, sequer passou da fase de grupos.
Quem avançar no duelo entre Cascavel e Barra enfrentará o vencedor do confronto entre Ceilândia e Água Santa, que empataram a primeira partida em 1 a 1.
“Velho conhecido”
A preparação da equipe foi intensa ao longo da semana, marcada também por mudança no comando técnico. César Bueno assumiu a equipe principal após a saída de Tcheco, iniciando os trabalhos já na reapresentação do grupo na segunda-feira (4).
Responsável por comandar a equipe em um dos momentos mais importantes da temporada, César Bueno tem histórico vitorioso no clube. Foi vice-campeão paranaense com o Sub-20 e esteve à frente de conquistas inéditas na base da Serpente.
A comissão técnica segue contando com o apoio de Zé Luiz, profissional da casa que acompanha o elenco desde o início da Série D e tem papel fundamental na transição e no entrosamento com o novo comandante.
Preparação
Durante quatro dias de treinos no CT, o novo técnico buscou implementar seu estilo de jogo e ajustar a equipe para o confronto decisivo. “É um jogo muito importante. Criamos uma estratégia conforme imaginamos que nossa equipe possa jogar. Queremos evitar os erros técnicos do primeiro jogo e confiamos em uma atuação melhor para conquistar a classificação”, afirmou César Bueno.
Ataque reforçado e baixa na zaga
Para o duelo em Santa Catarina, o FC Cascavel pode contar com o retorno do atacante paraguaio Andrés Molinas. Recuperado de uma lesão ligamentar no tornozelo direito, sofrida ainda na 11ª rodada da primeira fase, ele está novamente à disposição da comissão técnica.
Por outro lado, o zagueiro Thiago Lopes continua fora. Ele realiza tratamento no Departamento Médico após sentir um desconforto muscular no adutor.