Serpente busca primeira vitória na D neste sábado

Cascavel - O FC Cascavel entra em campo na tarde deste sábado (10) pela 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A Serpente recebe a Inter de Limeira, às 15h30, no Olímpico Regional e vai buscar a sua primeira vitória na competição. Com apenas um ponto conquistado em três jogos, o time cascavelense é o 8º colocado e amarga a lanterna do grupo 7, somando um empate e duas derrotas.

Tabela

Apesar disso, uma vitória pode fazer com que o Cascavel dê um salto na tabela e alcance a mesma pontuação do Goiatuba, por exemplo, que atualmente ocupa o 4º lugar com quatro pontos. Para isso o aurinegro precisa torcer por tropeços dos adversários que estão na parte de baixo da classificação.

Para chegar ao primeiro triunfo, o técnico Tcheco teve a semana cheia para treinar o time. Um dos pontos trabalhados, além de atividades físicas, foi a questão psicológica dos atletas. Conforme pontuado pelo treinador e pelo próprio presidente do clube, Valdinei Silva, a equipe ao sofrer um gol se desestabiliza e fica desorganizada. Essa questão ficou bastante evidente na derrota em casa para por 4 a 1 para Goiatuba, e nos 3 a 0 em Cianorte.