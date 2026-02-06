Cascavel e Paraná - O FC Cascavel foi até a Vila Capanema, em Curitiba, na noite de quarta-feira (4) para iniciar os confrontos contra o Andraus pelo chamado “Torneio da Morte” do Campeonato Paranaense. A Serpente voltou para casa com uma vitória simples, porém, importante ao vencer por 1 a 0.

As equipes se enfrentam em dois jogos, que definirão quem permanece na elite do futebol paranaense e quem será rebaixado para a Divisão de Acesso.

O FC Cascavel começou melhor na partida, dominando as ações e criando as principais oportunidades de gol. No entanto, as chances não estavam sendo convertidas. O gol da vitória saiu apenas no apagar das luzes, aos 46 minutos do segundo tempo. Após uma bola alçada na área, o zagueiro Geovane cabeceou no contrapé do goleiro e garantiu o triunfo da Serpente.

Com o resultado, o Cascavel precisa apenas de um empate no jogo da volta para se manter na elite do estadual. A segunda partida será disputada na próxima quarta-feira (11), às 20h, no Estádio Olímpico Regional.