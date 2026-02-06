Cascavel e Paraná - O FC Cascavel foi até a Vila Capanema, em Curitiba, na noite de quarta-feira (4) para iniciar os confrontos contra o Andraus pelo chamado “Torneio da Morte” do Campeonato Paranaense. A Serpente voltou para casa com uma vitória simples, porém, importante ao vencer por 1 a 0.
As equipes se enfrentam em dois jogos, que definirão quem permanece na elite do futebol paranaense e quem será rebaixado para a Divisão de Acesso.
O FC Cascavel começou melhor na partida, dominando as ações e criando as principais oportunidades de gol. No entanto, as chances não estavam sendo convertidas. O gol da vitória saiu apenas no apagar das luzes, aos 46 minutos do segundo tempo. Após uma bola alçada na área, o zagueiro Geovane cabeceou no contrapé do goleiro e garantiu o triunfo da Serpente.
Com o resultado, o Cascavel precisa apenas de um empate no jogo da volta para se manter na elite do estadual. A segunda partida será disputada na próxima quarta-feira (11), às 20h, no Estádio Olímpico Regional.
“Torneio da Morte”
O chamado “Torneio da Morte” reúne os quatro piores times da primeira fase do Campeonato Paranaense: FC Cascavel, Andraus, Galo Maringá e Maringá FC. O FC Cascavel terminou como lanterna do Grupo A e enfrenta o Andraus, que foi o vice-lanterna do Grupo B. Já o Maringá FC, quinto colocado do Grupo A, disputa a permanência contra o Galo Maringá, equipe que teve a pior campanha do Grupo B.
No primeiro confronto entre Maringá FC e Galo Maringá, o Dogão goleou por 5 a 0. O jogo de volta será realizado no próximo sábado (7), às 20h, no Estádio Willie Davids.
As equipes com pior desempenho após os dois jogos serão rebaixadas para a Divisão de Acesso. Assim, FC Cascavel e Maringá FC precisam apenas de um empate nos jogos de volta para garantir a permanência na elite.
Em situações distintas, outras oito equipes seguem na disputa pelo título estadual. No domingo (8), serão conhecidos os quatro semifinalistas do Campeonato Paranaense.